Sito Alonso: "Hemos ganado al mejor equipo de la Liga"

Sito Alonso compareció en rueda de prensa tras arrebatarle el UCAM Murcia al Unicaja el factor cancha en la semifinal de la Liga Endesa. Pletórico, aunque consciente de que no hay nada hecho, envió un mensaje a la afición para invitar a los suyos.

"Es una gran satisfacción empezar una serie tan complicada con una victoria, el seguir jugando nos ha venido bien, creo que nos ha beneficiado. Hemos empezado muy bien, impidiendo que nos jugaran corriendo como han hecho en los que nos han ganado con solvencia y eso no ha ocurrido por el rebote y no perder tantos balones como el otro día. Hemos tenido la gran fortuna de aguantar cuando ellos estaban 4 arriba y cuando hemos conseguido 7 u 8 puntos. La presión es distinta para uno que para otro. Vamos a descansar con el año que nos ha dado este equipo".

Superar las bajas

"Dije una vez hace tres semanas o cuatro que los problemas que tuvimos con Simon (Birgander) nos vino bien para saber jugar sin él. Creo que cuando falto Ludde nos ayudó también. El equipo ha ido cogiendo un empaque y en este pabellón hemos sufrido mucho. En los dos partidos de Liga Endesa nos habían maniatado y hoy sí hemos conseguido evitar esos errores y tener opción de ganar".

Sleva dirigió al UCAM hacia la primera victoria. / Álex Zea

Revancha

"Pues sí, en este momento sí. No es fácil, teníamos muchas ganas también te digo, porque nos quitaron la oportunidad de jugar una final en la BCL y nos dieron un palo en casa que no nos había dado nadie. Hemos ganado al mejor equipo de la Liga. Con esto solo nos hemos asegurado jugar dos partidos de semifinal de Liga Endesa en el Palacio, y eso no nos lo quita nadie".

Ambiente

"Moussa tenía unos problemas. Cuando luego ha jugado, después ha estado dolorido. A la mínima posibilidad que tenga va a jugar. Creo que es sorprendente porque aguantar aquí es muy difícil. El ambiente es magnífico para el equipo local, es magnífico. En Valencia tampoco es fácil jugar".

Mensaje a la afición

"La mejor manera de gestionar esto, siendo UCAM Murcia, es disfrutar. Si iban a venir 100, el jueves que vengan 150. Si el sábado pensaban que no iban a llegar a la Champions que vengan, que van a llegar, ahora el lunes otra vez. Y nos enfrentamos a un superequipo que si nos relajamos durante algún momento no vamos a tener ninguna opción. Vamos a tener que hacer muchísimas cosas bien para ganar un partido más, no la serie, sino un partido más".

Capacidad de superación del Unicaja

"No sé si dije un partido en casa del Unicaja o un partido en general. Es difícil, son muy difíciles. Muchas veces juegas bien como en Belgrado y no se van. Los pones contra las cuerdas a falta de 1:20 y vuelven. Por eso ganarles un partido es fantástico, pero esto no es liga, que ganas y te olvidas de ellos. El jueves estamos aquí otra vez".