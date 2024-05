Unicaja - UCAM Murcia: la cima se busca en el Carpena

Otra vez, como si de un proceso metódico se tratase, volvemos a este punto del camino: las semifinales de la Liga Endesa. Es tal el aura que nos rodea que parece algo casi absolutamente normal, pero ni mucho menos. El Unicaja se cita de nuevo con el Top 4 de la ACB y con la historia para volver a soñar muy alto. Es un año prometedor, ya inolvidable y con un futuro que puede quedar grabado para siempre, pero ojo con este UCAM Murcia que viene (20.30 horas/Movistar).

Nadie sabe a ciencia cierta lo que va a pasar en estos próximos partidos, pero evitar a Real Madrid y Barça ya es un punto a tener en cuenta. No vale para sumar, pero sí para tener el camino algo más ‘sencillo’ con todo el respeto a la mejor temporada de la historia de los universitarios. Tampoco sirve de nada haberle ganado a los de Sito Alonso los cuatro partidos hasta el momento. Todo sirve de poco y de nada a la vez, pero hay tanta ilusión que es imposible mirarle a la cara a las ‘semis’ de otra forma que no sea con esperanza. Y motivos hay de sobra, también lo tendrán desde el otro lado.

La buena noticia es que esta semana de espera solo ha servido para mejorar lo que ya había. La situación con Kendrick Perry sigue siendo de optimismo. El que parece haber sufrido algo es Jonathan Barreiro con un virus. También confesó Ibon Navarro que hay algún jugador que ha sido mimado, pero seguirá habiendo 12 soldados en plenas condiciones para batallar.

El Carpena toma la palabra

El número 13, como no podía ser de otra manera, será la ‘marea verde’, fundamental en estos dos primeros encuentros. Hay que valorar enormemente que el Carpena valga una Liga Endesa, será suficiente con ganar todo lo que se dispute en el Palacio malagueño y es una buena oportunidad seguir con el procedimiento iniciado ante el BAXI Manresa. De hecho, la historia dice que es decisivo ganar el primer encuentro de la eliminatoria y si también cada semifinal a la que se ha llegado con factor cancha ha significado una final -la última vez fue en 2006-... habrá que creer.

A partir de ahí, la afición jugará el papel habitual de las grandes noches, especialmente ante un equipo tan rocoso como es el UCAM. La ‘marea verde’ ya lo hizo en los cuartos de final y lleva contando las horas durante toda la semana para tener una nueva cita con su equipo. No se va a llenar por completo, pero es tan reducido el número de entradas a la venta que es imposible no pensar en un ambiente inolvidable.

Alberto Díaz y David Kravish, ayer en un entrenamiento. / UNICAJABFOTOPRESS/M.POZO

El Murcia quiere más

Pero enfrente va a estar un equipo que también ha hecho historia con su primera semifinal de la Liga Endesa y que no le va a tener miedo porque perder... a estas alturas no pierden nada. El UCAM Murcia de Sito Alonso llega exultante y pletórico para enfrentarse al Unicaja. Sí, es su particular «ogro», pero quién se podía imaginar que a estas alturas de temporada iban a estar vivos y con este estado de forma. La eliminatoria contra el Valencia Basket fue un motivo para creer y llegan con todo.

Aunque no en perfectas condiciones. El cuerpo técnico universitario tiene a algunos de sus jugadores importantes cogidos con pinzas. Howard Sant-Roos o Rodions Kurucs están haciendo un sobreesfuerzo para jugar. Otros como Ludde Hakanson o Nemanja Radovic han visto sus minutos venidos a menos. Si a eso se le suma el cambio de estilo por las ausencias interiores... el Unicaja tiene vías por las que atacar porque hay que tener en cuenta que el UCAM viene de jugar el sábado, mientras que los cajistas lo hicieron el martes.

Sea como fuere, es una semana muy bonita la que nos espera por delante. Hay emoción, posibilidades de volver a ilusionarse y un equipo en el que confiar. Prepárense para lo que está por venir. Lo obligatorio será disfrutar.