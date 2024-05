¡Que vuele el Carpena!

Nadie dijo que fuese fácil. Pelear por estar en la final de la mejor Liga de baloncesto de Europa no es tarea sencilla. Por eso, el Unicaja necesita recuperar su mejor versión deportiva este jueves, en el segundo partido de semifinales contra el UCAM Murcia, y también que su afición se impregne de su himno. Palabra por palabra. Los de Ibon necesitan dejar atrás los arrepentimientos, que sus gradas vuelvan a pintarse de verde como en las grandes citas, que Málaga sueñe mientras vuela el Carpena con más de 10.000 personas se dejan la garganta en el intento.

Solo una batalla perdida

El partido del martes fue un jarro de agua fría para todo el entorno del equipo cajista. Cuando siendo primero te toca un equipo que no ha sido cabeza de serie, esperas que tengas una serie de ventajas sobre el parqué que no se vieron en el arranque de semifinales. El UCAM salió a comerse el pabellón. Y el Carpena no estuvo tan caliente como pide una semifinal de la Liga Endesa ¿Por qué? ¿Se menospreció la calidad del rival? ¿La grada dio por hecho el pase a la final antes de jugar la "semi"?...

Este jueves habrá incluso más murcianos en las gradas para apoyar a sus jugadores en este momento histórico que están viviendo. Pero el Carpena no puede fallar. Esa hoguera más propia de una moraga de San Juan del martes se tiene que transformar en un verdadero 'Infierno Verde' que lleve en volandas a Perry, Carter, Barreiro, Osetkowski, Kravish y compañía. El equipo necesita que cada ataque del UCAM, cada tiro libre, cada vez que Sito Alonso se meta dentro del parqué el pabellón sea una olla a presión. Con respeto hacia rivales y árbitros, pero con una presión que sea insufrible para ellos.

La afición de Unicaja durante el primer partido de semifinales. / Álex Zea

La afición debe ser consciente de lo importante que es su papel en este tipo de partidos. Lo difícil que es ganar en Málaga para cualquier equipo rival cuando plantilla y grada aúnan esfuerzos. Y es que cada uno debe apretar desde su asiento con todas las armas de las que disponga. No es la primera gran noche del Carpena, ni mucho menos, por eso nadie duda de que desde que los jugadores salgan a calentar va a haber una atmosfera diferente a la del martes. Una atmosfera de esas que solo se ven en Belgrado, Atenas El Pireo...

Partido clave

El Unicaja tiene ante sí este jueves la opción de igualar fuerzas con el cuadro murciano. Es obligatorio ganar. Irse de Málaga con un 0-2 sería jugar sin red y poner la semifinal en una situación crítica, por eso necesita que su gente crea, que la "marea verde" apoye hasta el final. En los buenos momentos y también cuando el rival apriete y ponga a los verde y morados contra las cuerdas. Si la mejor versión del Carpena aparece, es muy difícil que el UCAM Murcia sea capaz de repetir la gesta del primer partido de la eliminatoria.

El lleno está asegurado. Habrá más de 10.000 cajistas en las gradas para empujar. Hay que buscar el 1-1 para luego ir a Murcia y tartar de rematar o, al menos, tener la oportunidad de hacerlo en un quinto partido en el Carpena. ¡Que vuele el Carpena!