Ibon Navarro: "El que no crea que podemos ganar que no se suba al autobús"

Ibon Navarro salió a sala de prensa orgulloso de sus jugadores. Sumó el Unicaja la segunda derrota de la eliminatoria contra el UCAM Murcia, pero avisa: "Si ganamos uno, cuidado". Y reconoció el trabajo de la 'marea verde': "Estoy muy orgulloso del Carpena hoy, que han dado una lección de cómo estar con el equipo".

Balance

"Felicitar a UCAM Murcia por la victoria, creo que hemos empezado demasiado acelerados con demasiada tensión. Mucha precipitación, sobre todo defensivamente, y hemos encajado un sesenta y tanto por ciento en tiros de 2. En el segundo hemos estado mejor, el único que ganamos. Estamos en la serie perdiendo el partido que se juega cerca del aro y ahí nos están desangrando, todos los rebotes son para ellos, los rebotes sueltos son para ellos, defensas que son buenas y balón a tablero que acaba en sus manos. Nos cuesta generar y estamos ahora mismo como pollos sin cabeza en el campo jugando. La situación mental cambia ahora. Por fin dejaremos de ser los favoritos nosotros y ahora son ellos, a ver si conseguimos recuperar la confianza que hemos tenido todo el año porque ahora mismo somos pollos sin cabeza, tomando decisiones precipitadas en vez de lo mejor para el colectivo que es lo que hemos hecho estos últimos 9 meses".

Sobreexcitación

"Yo insisto en que hay dos partidos, hay uno que se juega cerca de nuestra canasta, que lo estamos perdiendo claramente. No es cosa de triples, están metiendo triples difíciles y gente que no suele, pero no estamos perdiendo por sus triples, que es lo que más se ve. Estamos perdiendo porque nos han hecho 100 puntos. 30 en el tercer cuarto. Creo que nuestro equipo no ha sabido manejar bien esta situación que hemos tenido en la semifinal. Creo que de haber jugado contra cualquier otro semifinalista o incluso Valencia, pero no esto. Se daba demasiada por hecho y los jugadores estaban con demasiada confianza. Ya podéis decir por ahí que estamos muertos. Nos hemos quitado la mochila de ser favoritos porque ya no lo somos. Si hay un club que ha remontado históricamente un 0-2 es este, aunque no pensamos en remontar. Pensamos en ganar el tercero. El que no crea que podemos ganar que no se suba al autobús".

Paso a paso

"Tenemos que ganar uno, si pensamos en ganar tres no vemos el final. Tenemos que ganar uno. Si ganamos uno, cuidado. No podemos pensar en el cuarto o en el quinto. Es difícil que juguemos con más ansiedad que estos dos partidos. Para ellos esto es ahora presión, pero o tienen en la mano. Solo tenemos que ganar un partido".

Balance temporada

"Ha ido por dos vías, una que es que tenemos que ganar un partido, solo hemos perdido tres partidos seguidos en todo el año, que fue al principio. Es difícil pensar que el equipo no va a competir mejor allí. Estoy muy orgulloso del Carpena hoy, que han dado una lección de cómo estar con el equipo y estoy muy orgulloso del equipo, lo que ha pasado en martes, jueves y pasará el sábado no cambia la imagen de la temporada. Por trabajo y por grupo, eso no va a cambiar en seis días".

Árbitros

"Creo que todo el mundo tiene mucha frustración, cuando pierdes de 18 hablar de los árbitros no tiene mucho sentido. No sé qué ha pasado, si Alberto estaba así, algo le habría pasado. No podemos hablar de los árbitros si hemos perdido de 18 puntos".