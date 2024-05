Sito Alonso: "Son muchas las cosas que se aprenden contra Unicaja y una afición como Málaga"

Sito Alonso compareció en sala de prensa tras superar también el segundo partido contra el Unicaja. Valoró muy positivamente el triunfo, que le deja a uno más de la final, pero no tardó en alabar tanto al equipo como a la afición: "Son muchas las cosas que se aprenden al jugar ante un equipo y una afición como Málaga".

Aprendizaje del paso por Málaga

"La verdad es que nosotros estamos muy contentos de las cosas que están pasando y no solo de eso, sino del cómo. Me refiero a que, si hubiésemos jugado así y hubiésemos perdido, no estaría tan contento, pero sí estaría contento. De cómo aguantan mentalmente para poder llegar al momento justo y poder ganar. Creo que ha habido jugadores que han dado mucho, pero la última palabra la ha tenido el equipo, el global. Que las cosas dependan del equipo y no de ningún individuo. Esperamos volver aquí porque es súper emocionante que la afición despida a su equipo así tras perder 0-2 y son muchas las cosas que se aprenden al jugar ante un equipo y una afición como Málaga".

Papel de la afición

"Yo lo intento explicar de dos formas, la creencia de las 160 personas que han venido. Yo pensaba para dentro 'si mi equipo va 0-1 y trabajo por la tarde teniendo dos partidos en el Palacio, me espero'. Han venido 160 y con eso les demuestran a los jugadores que creen en ellos y que creen en poder irse 0-2. Estamos jugando contra un equipo que no es normal, tenemos que descansar para ganar el tercero contra ellos".

Situación histórica

"No es que sea consciente, pero es la realidad, es increíble que en un club como el nuestro esté a un partido de jugar la final de la Liga Endesa. No debemos mirar mucho más allá del siguiente paso, que es descansar y jugar en nuestro Palacio ate Unicaja que fueron uno de los pocos que nos han ganado. Ya nos pasó con Valencia, aunque es una situación distinta. Tenemos que agarrar esto hasta que se acabe y tenemos muchas ganas de jugar todos los partidos que nos quedan".

Presión por ganar

"Ya lo expliqué una vez, fiché aquí hace 5 años e iba penúltimo empatado con el ultimo y a falta de 5 jornadas estábamos en LEB. Estábamos casi descendidos teniendo que jugar contra muchos grandes equipos. Eso sí que es presión. Presión por ganar un partido más ante un equipo que sabemos que es mucho mejor que nosotros, bendita presión si nos la queréis poner, somos un equipo tapado como tú dices, somos inferiores, pero las circunstancias han hecho que juguemos dos partidos impresionantes y tenemos que seguir transmitiendo esa energía que les veo comiendo. Si mantienen el deseo, esta presión la pueden mantener. La otra no la recomiendo".

Confianza de la plantilla

"De la mental, porque creo que los entrenadores somos conscientes de que por mucha táctica que hagas, si no hay creencia no somos nadie. Los jugadores tienen creencia en lo que hacen, se juntan y pueden hacer de una táctica pobre una excelente y viceversa. Los jugadores son los que toman las decisiones más importantes. Si no, se hubiera acabado la serie en Valencia. Si juegan así, solo tengo que agradecerles el esfuerzo y la mentalidad".

Cambios tácticos

"Unicaja no lo sé, pero sí que hemos ajustado diferentes situaciones que en el primer partido. En algunas situaciones parecidas al otro día que han cambiado y nos han hecho mucho daño y otras que no tanto. Perry ha empezado con muchísima determinación. En ataque hemos estado mucho mejor. Creo que es eso lo que ha decidido el partido baloncestísticamente".