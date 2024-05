El Unicaja se queda al borde del abismo: 83-101

Difícil de asimilar y más complicado todavía de explicar. El Unicaja, ese equipo casi imbatible en el Carpena durante las dos últimas temporadas, volvió a perder este jueves contra el UCAM Murcia en la segunda entrega de un play off de semifinales que se coloca ahora con un contundente 0-2 a favor de los de Sito Alonso, justo ahora que la eliminatoria viaja a Murcia para la disputa este sábado (18 horas) del tercer partido.

El UCAM fue mejor otra vez en el Carpena. / Álex Zea

Roza lo paranormal que este Unicaja tan serio, tan coral, tan intenso y tan fiable haya sido derrotado dos veces en solo 48 horas ante un rival que durante toda la temporada ha estado muy por debajo del nivel competitivo mostrado por los verde y morados. Es verdad que el UCAM ha llegado a esta recta final a un gran nivel. Lo demostró ante el Valencia Basket en cuartos de final y lo ha hecho también en las dos primeras entregas de la semifinal. Pero este 0-2 da la sensación de que es más por lo que el Unicaja ha dejado de hacer bien que por lo que el UCAM ha sido capaz de mostrar sobre el parqué del Martín Carpena.

Sin reacción

Después de lo del martes, era necesaria una reacción. Pero no llegó. El Unicaja no ejerció ni de líder de la Liga Regular ni de campeón de la Champions. El equipo jugó a tirones, fue incapaz de correr, no estuvo intenso en defensa y le faltó esa paciencia que muchos días le ha llevado a remontar partidos imposibles en Girona, Manresa o el WiZink Center, por poner solo algunos ejemplos.

Morin se dio un golpe con Osetkowski. / Álex Zea

El UCAM volvió a estar brillante. Las cosas como son. Los de Sito han encontrado en este play off su mejor momento de la temporada. Hakanson estuvo muy lúcido en la dirección, Kurucs hizo mucha pupa dentro y fuera, Sleva fue un tormento, Ennis tuvo uno de esos días en los que es imparable... Vamos, que les salió todo. Imposible competirles sin estar al mejor nivel.

Casi siempre a remolque

Desde el principio se vio que el partido iba a tener un guion parecido al del martes. Sito volvió a apostar por la zona. Cero sorpresa. El Unicaja movió el balón, pero sin encontrar posiciones cómodas para anotar con fluidez. Los verdes perdieron muchos balones y Navarro se vio obligado a parar el partido en el minuto 6 con el UCAM doblando a los cajistas en el marcador: 9-18. Las rotaciones de ambos equipos le vinieron mejor esta vez al Unicaja. Ibon encontró en Ejim y Taylor refresco positivo y el marcador se estrechó al llegar el minuto 10, 21-25.

Sito Alonso habla con sus jugadores. / Álex Zea

El intercambio de golpes siguió en el segundo cuarto. El UCAM no perdió la ventaja en el marcador, pero con el Unicaja más consciente de qué hacer y de cómo hacerlo. Un triple de Perry sirvió para empatar el partido, 35-35, a 3:33 del descanso. Muchos minutos de mucho trabajo para "volver a empezar". Un tiro libre de Kalinoski puso en ventaja al Unicaja, 40-39. ¡Por fin! Mínima renta que se mantuvo al llegar al descanso: 45-44. Mucha piedra que picar en los 20 minutos que quedaban por delante.

Más de lo mismo tras el descanso

Apretó en defensa el UCAM en la vuelta al juego. El partido fue una batalla. Kurucs hizo mucho daño. Sleva, también. El UCAM estuvo acertadísimo desde la línea de 3 y se encendieron todas las alarmas con el 56-65 y ya solo 14 y medio para el bocinazo final. El letón se dio un festín, fue imparable y la diferencia creció al -13, 61-74. La defensa zonal de Ibon Navarro tampoco pudo frenar a un rival enrachado, que alcanzó el final del tercer cuarto con esos 13 de ventaja.

Kameron Taylor pudo jugar el partido. / Álex Zea

El equipo, con el marcador en contra y el reloj bajando, se desesperó. Ibon rotó y rotó en busca de un quinteto fiable en pista, pero el equipo mostró poca fe y menos cabeza. El UCAM se creció. Se vio con opciones serias de ganar con el +15 y colocar el 0-2. Cinco puntos seguidos de Alberto Díaz pusieron el 73-83, con todavía 5:04 por jugarse. El Carpena creyó en la remontada. Pero el UCAM estaba subido en la ola y ya fue imposible bajarlos de ahí. El esprint final fue un quiero y no puedo de un Unicaja que terminó cediendo 83-101.

El sábado, a Murcia

Pues esto es lo que hay después de los dos primeros partidos de la "semi" liguera. Si el Unicaja quiere jugar la final de la Liga Endesa deberá ganar tres partidos al UCAM Murcia entre este próximo sábado y el miércoles de la siguiente semana, los dos primeros en Murcia y el hipotético quinto partido, otra vez en el Martín Carpena. No queda otra. Ahora mismo parece una utopía, algo más propio de la ciencia ficción, pero este equipo durante toda la temporada ha sido capaz de derribar todas las barreras que se le han puesto por delante y no voy a ser yo el que dude de que este reto también está a su alcance. Yo creo...