UCAM-Unicaja: parece casi imposible, pero...

Todo o nada. Ganar en Murcia o irse de vacaciones. Seguir vivos en el play off por el título o cerrar una sobresaliente temporada de forma triste e inesperada. Es lo que tiene en juego esta tarde el Unicaja, que visita la pista del UCAM Murcia (18 horas) para jugar el tercer partido del play off de semifinales, que llega a esta tercera entrega con un amenazante 0-2 en contra para los de Ibon Navarro.

La verdad es que la situación es crítica. No solo por el marcador parcial, también por las sensaciones que han dado Unicaja y UCAM en los dos primeros partidos de semifinales. El equipo universitario ha sido manifiestamente mejor que un Unicaja que no se ha parecido en nada al que lideró con puño de hierro la Liga Regular, siendo el mejor ataque y la mejor defensa de la competición. ¿Mérito del UCAM? ¿Demérito del Unicaja?... Pues sinceramente creo que hay un poco de las dos cosas.

El Unicaja se la juega este sábado en Murcia / Álex Zea

Gran nivel del UCAM

Es verdad que Kurucs ha parecido estos dos partidos en el Carpena el hermano gemelo secreto de Dirk Nowitzki y que Yannis Morin ha recordado bajo los aros al mejor Olajuwon. Es obvio que ellos están jugando por encima de lo que realmente son, pero también es cierto que el Unicaja está muy por debajo de lo que ha mostrado los 9 meses precedentes: no corre, no tiene paciencia para atacar, no muerde en defensa, no castiga cualquier error del rival...

Este sábado tienen que cambiar muchas cosas. Lo primero, lo anímico. El Unicaja debe dejar la ansiedad guardada en un cajón y jugar en Murcia como realmente sabe y puede. Con 0-2 a favor del UCAM, son ellos los que lo tienen todo de cara. Los que rozan con los dedos una final que todavía tienen que amarrar ganando otra vez más al Unicaja. Ahora cambia la presión de bando. ¿Servirá para que ellos se muestren más vulnerables y para que veamos la mejor versión cajista?... Pues probablemente ahí esté la clave de la posible reacción.

El equipo viajó este viernes en autobús hasta la capital murciana. Ibon Navarro se llevó a toda la plantilla en perfecto estado de revista. El técnico vasco tiene a sus 13 jugadores aptos (salvo sorpresa) por lo que deberá hacer un descarte antes del partido. ¿Será otra vez Lima? ¿Cambiará sus planes y dejará fuera un jugador exterior esta vez? Una hora antes del partido saldremos de dudas.

Partido a partido

La final de la Liga Endesa parece muy lejos, casi una utopía, porque hay que ganar tres partidos en 5 días a un rival que está en un estado de forma descomunal. Pero el objetivo es que no es ese. El único reto ahora mismo es ganar este sábado, poner el 1-2 en el global de la eliminatoria y provocar las dudas del rival. Si eso pasa, el estado de ánimo cambiará radicalmente y lo del lunes sería una batalla con mucha miga. Pero hay que ganar este tercer partido para luego pensar en el lunes... y en lo que venga.

El Palacio de los Deportes de Murcia estará lleno a rebosar esperando a los verde y morados. El UCAM tiene la oportunidad histórica de clasificarse para una final liguera. Pero la grada no mete canastas. El Unicaja ha demostrado este curso dos veces que puede ganar al UCAM en su guarida. ¿Por qué no va a repetirlo otra vez más? Ibon Navarro y sus chicos han demostrado esta temporada que pueden con todo. No estarán tampoco solos, aunque serán menos de dos centenares los aficionados cajistas en las gradas. ¡Ojo! que el equipo no está muerto.