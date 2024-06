El Unicaja se agarra al play off (66-74)

Este muerto está muy vivo. ¡Ojito! En un día sin red y con todo en contra, reapareció este sábado la mejor versión del Unicaja en un abarrotado Palacio de los Deportes de Murcia, que acabó rendido al poderío de los de Ibon Navarro. Victoria convincente de los verdes, que sirve para alargar la semifinal, que ahora muestra un más apretado 1-2, todavía a favor del UCAM y que tendrá este lunes la cuarta entrega, otra vez en cancha murciana (20.30 horas).

Este Unicaja merece respeto. Y alguno no se lo ha tenido. Ni en Murcia ni, lo que es peor, en la propia Málaga. Es verdad que el martes y el jueves el equipo había dado una mala imagen en el Carpena y el UCAM había sido manifiestamente mejor en esos dos primeros partidos de semifinales, pero es un sinsentido desconfiar del vigente campeón de la Champions y del flamante líder de la Fase Regular de la Liga Endesa. No creer en este grupo de jugadores y en este entrenador, de hecho, debería estar prohibido y penado por la ley.

El Unicaja jugó un partidazo en Murcia. / ACBPhoto

Reacción de campeón

El caso es que el Unicaja reaccionó en Murcia cuando muchos habían perdido la fe. El equipo se sobrepuso al palo del 0-2 con un partido en el que tuvo un inicio soberbio y en el que siempre mandó en el marcador. La verdad es que fue el partido perfecto, un guion ideal para ganar sin sufrir demasiado y para mandarle un mensaje al rival de que esta semifinal no está decidida.

La afición estuvo con el equipo desde la llegada del autobús. / ACB PHOTO

Honores, por cierto, a los cerca de 300 representantes de la "Marea Verde" que viajaron a Murcia para animar al equipo en directo. Recibieron al autobús hora y media larga antes del partido, dieron calor a los jugadores y se dejaron oír desde el gallinero de uno de los fondos del Palacio de los deportes murciano. Bravo por ellos. Seguro que la gran mayoría volverá el lunes en busca del 2-2.

No había margen para otro error. El equipo lo entendió desde el mismo salto inicial. Puso un ritmo imparable desde el primer ataque, se fue por encima de los 10 de ventaja y provocó que el UCAM no pudiera creer en ningún momento en la victoria y en su pase a la final. Estuvo el Unicaja bien en ataque y soberbio en defensa. No se arrugó, tuvo paciencia y encontró en un gran Osetkowski el elemento diferencial respecto a los dos primeros partidos de semifinales. También la pizarra de Ibon, con las defensas alternativas, ayudaron a que el partido estuviera siempre de cara.

Kameron Taylor, en un lance del partido. / ACBPhoto

Un UCAM más terrenal

Esta vez al UCAM no le salió todo bien. El equipo universitario se mostró humano. Jugó un buen partido, pero con sus lagunas y sus defectos, que esta vez sí aparecieron. Sin su versión "supra", el UCAM fue incapaz de ganar a un Unicaja que sí que dio el paso al frente necesario para cambiar la dinámica de la semifinal. No apareció el majestuoso Kurucs, ni el imperial Hakanson, Morin tampoco fue el tormento del martes y el jueves. Y con esa versión más terrenal, no les valió.

El Unicaja entró en el partido con paso firme. En dos minutos y medio estaba con ventaja 0-9 y obligando a Sito Alonso a pedir el primer tiempo muerto. El estreno soñado para buscar la primera victoria de la semifinal. La avalancha verde siguió hasta el 3-19. La zona del UCAM frenó la sangría ofensiva, pero el buen tono defensivo del Unicaja, ¡esta vez sí!, impidió al rival acercarse en el marcador. Al final del primer cuarto, 9-25 y muy buenas sensaciones.

Osetkowski estuvo brillante. / ACBPhoto

Dominio verde y morado

Se fueron los cajistas de 18, pero al UCAM le entraron tres triples seguidos y el marcador se estrechó (18-29). Ibon Navarro paró el partido con un 20-29 que ya era amenazante. Caupain hizo daño, el ataque cajista se apagó, se perdieron balones, se tuvo poca paciencia y el Unicaja sufrió (22-29). La mejor versión de Osetkowski en varios meses ayudó al equipo, también la zona de Ibon Navarro, que volvió a estirar la diferencia al +12, 24-36. Murcianos y malagueños se fueron al descanso con 24-39. Buenas noticias tras 20 minutos muy, muy, muy positivos.

Parecía claro que el tercer cuarto iba a ser determinante para saber si UCAM podría remontar o si el Unicaja terminaba de cerrar el partido. El rival amenazó con un 7-0 de salida. La afición local se vino arriba, pero al Unicaja no le tembló el pulso. Osetkowski y Perry tomaron galones y la diferencia volvió a crecer, 34-50. Un triplazo de Perry puso el +20, a solo 14:17 para el final del partido. Otro triplazo de Perry, muy caliente, puso el +24, 38-61, a 2:25. El choque entró en los 10 últimos minutos con 44-65.

El UCAM no se rindió. Apretó en defensa, jugó ya con más corazón que cabeza, se sintió liberado y se puso a 10, 59-69. Kalinoski dio aire al equipo con una canasta que hizo mucho daño y que acabó con la resistencia del UCAM. Al final, 66-74. El 1-2 ya se ve de otra manera.

El lunes, más

Por si alguien lo dudaba, el Unicaja quiere jugar la final de la Liga Endesa. Ha dado ya el primer paso. Le quedan dos más. Este lunes, otra vez en Murcia, tendrá la opción de igualar la serie. Soñar con el quinto y definitivo partido de desempate en el Martín Carpena, el miércoles de la semana que viene, ya parece menos utópico. No será nada fácil, pero estos tíos están capacitados para ello. De eso no tengo ninguna duda.

