UCAM 79-88 Unicaja: Murcia, ¡qué hermosa eres!

El Unicaja lo volvió a hacer. Llegó el sábado a Murcia con el agua al cuello, con un 0-2 en el play off de semifinales frente al UCAM que amenazaba ruina. Pero este equipo tiene un "no sé qué que qué se yo" que le hace ser casi indestructible. En el peor momento, y con todo en contra, reaccionaron los de verde y morado. Se ganó el tercer partido con suficiencia absoluta y este lunes, en la cuarta entrega de la "semi", más de lo mismo. Ventaja en el marcador casi desde el salto inicial y cero opciones de que el rival se creyera que podía ganar y ser finalista de la Liga.

Kendrick Perry, durante un lance del partido. / ACB Media

Murcia ha resultado ser una ciudad talismán durante todo el curso para los verde y morados. Cuatro visitas y cuatro victorias. Se le ganó al UCAM la semifinal de la Supercopa Endesa, se le ganó también en el partido de Liga y se le ha vuelto a ganar estas últimas 48 horas dos veces más, en un play off de semifinales que parecía perdido y que ahora está 50/50. Es verdad lo que dicen de esta tierra... ¡Murcia, qué hermosa eres!

Eliminatoria igualada

El 2-2 que luce ahora en la serie semifinal devuelve el factor cancha al Unicaja (algo que tampoco sé decirles si realmente es bueno o malo). Este miércoles, en el Palacio Martín Carpena, a partir de las 20.30 horas, se decidirá quién le pelea al Real Madrid el título de Liga. El que gane seguirá vivo, el que pierda empezará unas merecidas vacaciones. Málaga dictará la sentencia al cruce y eso debe de ser antesala de algo bueno.

Honores por cierto a los trescientos y pico representantes de la "marea verde" que vivieron in situ esta segunda victoria seguida del Unicaja en el Palacio de los Deportes de Murcia. La gran mayoría se pegaron un viaje de ida y vuelta de muchas horas en el día que tuvo, afortunadamente, final feliz. Felicidades también para ellos, claves el sábado y el lunes para devolver el play off a Málaga.

El Unicaja ganó porque supo jugar otra vez con la ansiedad de su rival, ganó porque su puesta en escena volvió a ser letal y ganó también porque su fondo de armario es más grande y mejor que el de su rival. Ni más ni menos.

Los de Sito Alonso jugaron mucho mejor que el sábado. Pero tampoco les llegó para superar al Unicaja. Y eso que Sleva y Kurucs jugaron a un grandísimo nivel, pero estuvieron demasiado solos ante el bloque verde y morado.

Partido controlado

Repitió el Unicaja su buena puesta en escena del sábado. Salieron los de Ibon muy concentrados, intensos en defensa y acertadísimos en el tiro. En un parpadeo, el equipo cajista se puso con 10 de ventaja, 5-15, obligando a Sito Alonso a pedir un primer tiempo muerto. Taylor fue el líder ofensivo de un Unicaja muy certero en sus lanzamientos. Solo Sant-Roos opuso resistencia, luego también un Kurucs muy activo, pero el partido llegó al final del primer cuarto con un ilusionante 18-31 y con el UCAM un tanto desquiciado ante la superioridad de los cajistas.

El rival despertó al ritmo de los tiros de Kurucs, que estuvo infalible. Ibon Navarro tuvo que parar el partido tras un 7-1 que estrechó la ventaja en el marcador, 25-32, todavía con más de 7 minutos para llegar al descanso. Osetkowski con un par de 2+1 y un triple de Tyson Carter devolvieron la tranquilidad, 30-41. El partido era una guerra de guerrillas con intensidad extrema hasta para sacar de banda. El intercambio de golpes fue brutal, con UCAM y Unicaja dándolo todo. Carter elevó la renta a 12, con un triple sobre la bocina, 43-55.

Osetkowski volvió a jugar a un gran nivel. / ACB Media

De poder a poder

Tenía pinta de que el tercer cuarto sería decisivo para ver las opciones del rival de remontar. Seguro que se habló de eso en el vestuario durante el intermedio. El Unicaja volvió intenso y estiró la renta a 16, 43-59. Permitió entonces muchos rebotes el Unicaja y eso acercó al rival en el marcador. El Palacio murciano se lo creyó. Ibon Navarro movió el banquillo y encontró una reacción con su gente de refresco, que mandó el partido al 63-72, con solo 10 minutos por jugarse.

El UCAM apretó atrás. El arbitraje les permitió todo en esa fase a los universitarios. Un triple de Caupain acercó más que nunca al rival, 71-74. a 6:09 del final. Un triplazo de Perry resultó providencial (71-79), a solo 3.32 del final. Dio otro arreón el UCAM, que no se rindió nunca. Kurucs puso el 77-81, con 86 segundos por jugarse. Kalinoski cogió un rebote definitivo con 38 segundos. Recibió una antideportiva y el partido se cerró con un triplazo de Osetkowski hasta el 79-88 final.

El miércoles, resolución final

No hay tiempo para celebraciones. El miércoles está a la vuelta de la esquina. El Carpena estará a rebosar. Habrá casi 11.000, pero porque no caben más. Toda Málaga va a estar empujando a su equipo para que sea el finalista de la Liga Endesa. Por todo lo que ha hecho esta temporada, el Unicaja se lo merece. Pero el UCAM no lo va a poner nada sencillo. Lo bueno es que ya lo sabemos.

