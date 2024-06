El Unicaja no estará solo en Murcia

El Unicaja no estará solo esta noche en el Palacio de los Deportes de Murcia. Es increíble porque esta temporada no ha habido una sola cancha, ni de la Liga Endesa ni de las Basketball Champions League, en la que no se hayan visto camisetas verde y moradas en la grada. Desde el WiZink Center hasta la pista del Falco húngaro, desde Palencia hasta la cancha del Promitheas Patras griego. En cada partido jugado esta temporada, el Unicaja ha sentido el calor de su gente. Evidentemente, este lunes (a pesar del día y del horario) también va a tener el equipo de Ibon Navarro aliento desde la grada del Palacio de los Deportes de Murcia.

Pack bus+entrada por 37 euros

El club de Los Guindos puso a la venta un pack de viaje en autobús más entrada para ver en directo hoy el cuarto partido de semifinales en la pista del UCAM que se agotó en menos de dos horas. Nada más acabar el partido del sábado, en el que el Unicaja colocó el 1-2 en el marcador parcial de la semifinal frente al equipo murciano, el club de Los Guindos ofertó a través de su página web un pack para la cita de esta noche que incluía viaje en autobús a Murcia y entrada al partido, el cuarto del play off de semifinales, al precio de 37 euros.

Duró muy poco la oferta porque rápidamente volaron las entradas, completando los dos autobuses previstos por el número de localidades que ha cedido el UCAM al Unicaja para los representantes de la «Marea verde».

La salida se produjo desde el Carpena, al mediodía de hoy. El regreso será después del partido, programado para las 20.30 horas en el Palacio de los Deportes de la capital murciana. Las entradas serán entregadas en el autobús antes de salir los expedicionarios.

Serán aproximadamente unos 120 seguidores cajistas los que estarán en el Palacio de los Deportes animando al equipo verde para que consiga el 2-2 en la eliminatoria. Al menos en este viaje organizado, porque es de esperar que sean algunas decenas más los que viajen por su cuenta y hayan comprado su entrada directamente a través de la página web del propio UCAM Murcia. No es desproporcionado hablar de más de 200 cajistas esta noche en las gradas.

La afición verde ya fue clave en el partido del sábado. / ACB PHOTO

«Marea verde»

Es evidente que estamos ante un partido muy «especial». La afición fue este sábado un factor importante para animar al equipo y ayudarle a firmar la primera victoria de las «semis». Eran una clara minoría, pero se hicieron notar de lo lindo desde uno de los fondos del Palacio de los Deportes de Murcia. La plantilla verde ya sabe que esta noche «no caminará sola», que otra vez estará allí su «marea verde».