Augusto Lima, baja en el Unicaja también para el quinto partido de semifinales contra el UCAM

Augusto Lima no jugará tampoco este miércoles el quinto partido del play off de semifinales de la Liga Endesa. El club comunicó el fin de semana pasado que el jugador atravesaba un proceso vírico, por lo que fue el descarte de Ibon Navarro para el tercer choque de semifinales del pasado sábado y repitió el lunes, en la cuarta entrega de la serie. Para este quinto partido no hay cambios en los 12 convocados por el técnico cajista, por lo que el hispanobrasileño verá el partido desde la "barrera".

Cuatro partidos seguidos fuera de la convocatoria

El pívot, ex del equipo murciano, también fue el jugador que se quedó fuera de la convocatoria en el segundo partido por motivos técnicos (en el estreno de la serie fue Yankuba Sima). Lima ha sido uno de los jugadores menos utilizados por Ibon Navarro esta temporada, ya que tras un año sin jugar, por su grave lesión de rodilla, a Lima le ha costado coger el ritmo y volver a mostrarse como el jugador determinante bajo los aros que siempre ha sido.