Ibon Navarro: "Vamos a volver a estar aquí"

La brillante temporada del Unicaja se cerró de manera tremendamente amarga en el Martín Carpena con la derrota ante el UCAM Murcia en el quinto partido de la semifinal de la Liga Endesa. No pudieron los cajistas alcanzar la ansiada final ante el Real Madrid tras una vibrante serie en la que siempre ganó el visitante. Ibon Navarro, en la rueda de prensa pospartido, se mostró abatido, con un tono y un lenguaje corporal que evidenciaba el golpe de realidad que acababa de llevarse. Aun así, insistió en que el hambre de clubes como el Unicaja se alimentan a base de decepciones como esta.

Valoración de la serie

"Si no os importa, en vez de valoración del partido, vamos a las preguntas. Felicitar a UCAM Murcia por la victoria, ha sido un año muy bonito, es muy difícil que podamos hacerlo mejor, pero es cierto que un club como nosotros es bueno que esté en un constante estado de hambre, hambre de tener decepciones como la Champions del año pasado y que ha alimentado al equipo este año. El año pasado nos quedamos a dos partidos de jugar la final, este año a uno, es bueno que el proyecto y el equipo siga asentándose, pero es cierto que a veces queremos correr mucho. Debemos utilizar esta derrota para el año que viene, para hacerlo si no igual, mejor. Darle las gracias a cada uno de mis jugadores, al staff, que ha estado todos los días, al club, a Juanma, a Antonio, a Rosa, a Ignacio, a todos los que nos han hecho tan fácil trabajar, a vosotros (medios de comunicación), por vuestra educación, respeto y en especial, a la afición, a los que fueron a Murcia, a los de hoy, a los que no han podido comprar entradas y a los que nos han hecho salir del vestuario".

Estado del vestuario

"Cómo va a estar el vestuario, alguno piensa que nunca más va a volver a jugar una final, y les he dicho que no va a ser así, que vamos a volver a estar aquí. Creo que cada uno se quedará con lo que quiera. Alguno se quedará con que el Carpena el año pasado fue una locura y este año más, hemos ganado en todas las canchas de Euroliga. Pero hay gente que se quedará con que no jugamos la final. Habrá gente que se quedará con que la final la habrá jugado UCAM Murcia, que en teoría es peor equipo que nosotros, eso es faltar al respeto al deporte".

Problemas en el partido

"Al final es un error pensar que solo hemos fallado tiros. El problema es que no hemos jugado, no les hemos hecho bajar, hemos sido demasiado perimetrales. En esos cuatro minutos en los que hemos sido más agresivos hemos pisado más pintura. Nunca se sabe, en esa jugada que hemos robado, la hemos perdido y nos han metido un triple. Te genera mucha ansiedad, vas más loco atrás y los errores se suceden y se acumulan y sobre todo porque tienes ese momento. 63-55, robas ese balón, el pabellón se cae y no es algo nuevo. No es mala suerte. No es casualidad. En esos momentos fallamos. Es corazón, corazón, corazón... Ellos son un equipo muy fuerte mentalmente, la presión siempre ha estado en el equipo de casa y creo que ha sido una serie preciosa, es una pena que no se haya podido ver de forma global, no sé si para el espectador se ha visto, para los que lo analizamos ha sido una serie muy bonita".

La diferencia entre jugar contra Murcia y Valencia

"Cuando tú juegas con equipos teóricamente superiores a ti es más fácil gestionar esa presión, Valencia, aunque haya jugado peor, es Valencia. Y UCAM Murcia fue mejor que ellos y ha sido mejor en esta serie que nosotros. Esto es así, siempre prefieres al rival que no se clasifica. Conociendo la casa, ellos han jugado con esa imagen de 'underdog', que les gusta mucho. A nosotros nos hubiera gustado estar, creo que también habríamos sido justos finalistas y, por detalles relacionados con la cabeza, ellos lo han merecido más que nosotros".

Gestión de ventajas

"Ya expliqué que las ventajas que cogíamos en los primeros cuartos en Murcia no eran definitivas. En baloncesto, las ventajas muy grandes al principio del partido valen muy poco. Más allá de la cabeza, hemos jugado peor de lo que hicimos en Murcia y peor que ellos. Nos hemos dedicado a tirar, los jugadores pierden energía defensiva, cometen más errores, no es tan extraño lo que ha pasado. Han hecho una apuesta y les ha salido bien. Juegan con menos presión que tú y tienen un cierto 'flow'. Caupain ha estado genial, Ennis iba a aparecer al final. No había estado bien en Murcia, pero iba a aparecer. El deporte son momentos, y este no era el nuestro. Sí el suyo".

Proceso

"Me da mucha pena la gente, que parece que no conseguimos dar una fiesta a la gente de Málaga en casa, esto nos alimentará el año que viene, igual que hemos tenido en la cabeza lo de la BCL, esto nos ayudará. Clubes como Unicaja tienen que alimentar el hambre con decepciones como esta. Creo que hemos vuelto a poner al equipo, al club y a la ciudad donde merece estar y tenemos que seguir compitiendo. Lo importante es que sigamos estando donde tenemos que estar. Asumiendo que un día perderemos. Pero hemos perdido tan poco que nos hemos llevado tres tortazos seguidos".