La puntuación de los jugadores del Unicaja 70-79 UCAM Murcia

El Unicaja tendrá que volver a esperar para cruzarse con una final de Liga Endesa. Lo tuvo en su mano, pareció ser prometedor el 63-55, pero la falta de ideas en ataque y el acierto del UCAM Murcia decantó la balanza, la gran final y la historia del lado de los universitarios. Será complicado en estas primeras horas, pero honor y gloria a este Unicaja 2023/24 y a la ‘marea verde’ por darse la mano en una noche en la que todos soñamos con lo más grande.

7 Kendrick Perry

EL MEJOR. El Perry de las grandes noches, también de los más afectados en la pista. No le dio miedo nada. Lo intentó de todas formas al final. 14 puntos.

7 Tyler Kalinoski

Absoluto batallador. Amenazado con dos faltas desde el primer cuarto, resistió. 6 puntos y 9 rebotes. 2/8 en tiros de campo.

6 Kameron Taylor

Otro de los que se vino abajo en este encuentro. Solo 2 puntos, 0/6 en triples. Su esfuerzo y entrega están fuera de toda duda.

Osetkowski se despide de la afición en ¿su último partido en el Carpena? / ACB PHOTO

6 Dylan Osetkowski

El MVP tuvo un amago de aparecer en el último cuarto, pero se quedó en un intento. Asumió pocos tiros. ¿Su último partido en el Carpena?...

4 David Kravish

Eliminatoria muy muy gris la suya. Sin acierto en su tiro y concediendo atrás. Impacto mucho más negativo que positivo.

7 Alberto Díaz

Tuvo dos triples impresionantes para llegar al 63-55. Mucho mejor en la segunda mitad. Llegó tarde su emparejamiento con Ennis.

Alberto Díaz, durante el partido / ACB PHOTO

5 Tyson Carter

Todo lo bien que estuvo en Murcia se disipó como papelillo. 5 puntos y muy pocos tiros realizados. Le faltaron piernas. Sobrepasado.

3 Nihad Djedovic

Tuvo minutos en el segundo cuarto y fin. Un paso por detrás en lo baloncestístico y en lo mental también. 0 puntos, 0 rebotes... en todo.

5 Jonathan Barreiro

Noqueado desde el primer cuarto por un codazo. No le fue bien la toma de decisiones, tampoco la defensa de cambios. Futuro en el aire.

7 Melvin Ejim

Minero de categoría, de menos a más, siempre constante en los dos lados de la pista. Fue la eficacia cuando hubo menos ideas. Renovación...

4 Will Thomas

Se acabó la eliminatoria y no ha llegado. Otro con 5 minutos. Ya comentó Ibon que no estaba... y no estuvo. Habría sido muy importante.

7 Yankuba Sima

Su partido demuestra la evolución. Perfecto en los cambios en defensa. Si algún tiro libre más hubiera entrado... Renovación urgente.