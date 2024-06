Sito Alonso: "Felicitar al Unicaja por todo lo que están construyendo y consiguiendo"

Sito Alonso, después de llevar al UCAM Murcia a la primera final de Liga Endesa de su historia, compareció en rueda de prensa. Felicitó la labor del Unicaja en la impresionante semifinal y destacó la ambición que tuvo su equipo, a pesar de volver a Málaga con un parcial de 0-2.

Felicitación al Unicaja

"Antes de hacer una valoración, quería agradecer a Unicaja todo lo que nos han dado. Se han comportado en la derrota y en la victoria ejemplarmente y felicitar por todo lo que están construyendo y consiguiendo y felicitar en especial a su cuerpo técnico. La felicidad de lo de hoy es por cómo Unicaja había levantado la serie y había empezado el partido. Nosotros estábamos viéndolas venir y después, en el segundo empujón de Unicaja que ha sido fantástico. Acabo felicitando a todos los aficionados que creían que íbamos a ganar hoy, a José Luis Mendoza que mañana es su cumpleaños, que será feliz allá donde esté. Gracias a todos y ojalá que compitamos contra el Real Madrid".

Transformación

"Imaginábamos. Nos tachan de locos a Alejandro y a mí porque soñamos cosas muy difíciles de conseguir. Aun así, todavía no cambio el momento por aquel de conseguir la permanencia y evitar el descenso a LEB. No imaginaba jugar una final ACB con Murcia cinco años después, pero aquí estamos y vamos a disfrutarlo".

Gigantes en casa

"Es raro porque otros años si se decía que fuera de casa no competíamos. El año pasado en un momento determinado se decía que no hacíamos más de 20 minutos fuera de casa. Hicimos 23 de 25 en casa. Eso sí, no creo que el equipo no quiera competir contra el Real Madrid, por qué no soñar. Estamos hablando de un gran club como el Real Madrid y a ver si rascamos uno, ahora que llevan tiempo parados".

Ambición

"Yo empujaba porque veía la solidez del equipo. Recuerdo frases como que el objetivo era llegar a ser terceros de Fase Regular y ahora somos como mínimo segundos. Teníais que haber visto la comida del día de hoy, se les veía que algo iban a hacer. No sé si ganar, pero algo iban a hacer, estaban con caras que no parecía que fuesen a jugar lo que han jugado hoy. Ha sido especial por la ambición que han transmitido los jugadores a la afición, que han dado un ejemplo increíble de cómo animar cuando habíamos perdido dos partidos en casa pudiendo jugar una final de ACB".

Capacidad de reponerse

"Creo que lo que ha pasado es sinceramente que en el primer tiempo muerto habíamos dicho una cosa que era bastante real, que habíamos tenido tres tiros bastante cómodos. Estábamos teniendo grandes opciones, pero nos veníamos abajo. Les tocaba salir a los otros, han visto que no llevábamos una diferencia muy grande y les hemos dicho que si llegábamos al final con una diferencia que no fuese insalvable íbamos a ganar, les he dicho que íbamos a ganar".

Presión

"No lo sé, no tengo explicación. Ya me gustaría a mí rascar un partido ante el Real Madrid, las presiones van cambiando según avanzan las series, es muy complicado jugar en casa cuando estás a un partido de jugar una final de la ACB. Yo nunca he sido finalista, he entrenado a Baskonia y lo he sido ahora con UCAM Murcia".