Barreiro, Ejim, Thomas, Sima y Lima: 5 decisiones claves que tomar de cara al proyecto del Unicaja 24/25

Una vez consumada la eliminación liguera del Unicaja, tras caer este miércoles en el Palacio Martín Carpena contra el UCAM Murcia, en el quinto partido del play off de semifinales, el club ya se centra en la planificación de la temporada 2024/2025, para la que se lleva trabajando varios meses ya en los despachos de Los Guindos y que ahora pegará un acelerón definitivo.

Con buena parte de la plantilla con contrato en vigor para el próximo curso, las primeras decisiones claves que el club debe tomar respecto al proyecto 24/25 es saber qué va a pasar con los 5 jugadores que acaban contrato. Jonathan Barreiro, Will Thomas, Melvin Ejim, Yankuba Sima y Augusto Lima terminan este mes de junio su vinculación con el club verde y morado.

Muchas preguntas

¿Quiénes seguirán? ¿Quiénes vistieron este miércoles por última vez la camiseta verde y morada? ¿Por quién el club hará una mayor apuesta?... En principio, la idea en Los Guindos es apostar por un proyecto continuista, en el que haya los mínimos cambios posibles en el róster. Independientemente del amargo final, con la derrota ante el UCAM, el staff técnico y los rectores del Unicaja están más que contento con la plantilla que estas dos últimas temporadas ha dado al club dos títulos, la Copa del Rey de 2023 y la BCL de 2024. Juanma Rodríguez, director deportivo, y Antonio Jesús López Nieto, presidente, han sido contundentes cuando han sido cuestionados por el mercado veraniego que está por venir, advirtiendo que la idea es que haya pocas salidas y entradas.

Los 5 que terminan contrato tienen cada uno sus peculiaridades. La mayoría parece que seguirán, salvo que sus pretensiones económicas sean desorbitadas. Pero alguno de ellos deberá dejar sitio a esas dos-tres incorporaciones en las que ya trabaja el club verde y morado.

Jonathan Barreiro

El alero gallego es uno de los que más opciones tiene de seguir vistiendo de verde y morado a partir del verano. Es un jugador perfectamente amoldado al rol que le da Ibon Navarro en la rotación del equipo. Su condición de cupo es verdad que le abrirá puertas en otros clubes importantes de la Liga, como el Dreamland Gran Canaria, que ya ha preguntado a su entorno por su futuro inmediato. Ibon Navarro ha contado siempre con él y tiene pinta de que volverá a estar a las órdenes del vasco la próxima temporada.

Jonathan Barreiro lleva 3 temporadas en Málaga. / ACBPhoto

Melvin Ejim

El ala-pívot canadiense es uno de esos jugadores imprescindibles para el baloncesto que le gusta a Ibon Navarro. Ha vuelto a hacer una buena temporada, mucho más brillante de lo que dicen sus números. El fichaje de Tyson Pérez para esa posición de "4" obliga al club a buscarle un hueco, pero no parece probable que se lo deje Melvin. Si económicamente no hay problemas en la negociación es bastante probable que Ejim sea uno más del Unicaja 24/25.

Melvin Ejim renovó el verano pasado por una temporada. / UnicajaB/Fotopress

Will Thomas

En el caso de Thomas, el asterisco sobre su renovación es mayor. Juegan en su contra la edad, aunque está como un toro y no se ha perdido un solo partido en toda la temporada, y también su esprint final de temporada, que no ha sido nada bueno. No se puede descartar que Le deje su hueco en el proyecto del próximo curso a Tyson Pérez. Tampoco se puede descartar que decida retirarse, lo que allanaría esa decisión de prescindir de un jugador muy querido para la afición y que ha sido muy importante en el día a día de estas dos últimas temporadas.

Will Thomas habla con Ibon Navarro durante la Copa del Rey de Badalona. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Yankuba Sima

El pívot catalán es otro de los que acaba contrato y que puede ser un caramelo en el mercado estival para muchos equipos importantes de la Liga Endesa. Su condición de cupo y su proyección le hacen ser un jugador muy interesante del que el Unicaja no va a querer desprenderse. La idea, salvo giro radical, es ofrecerle una renovación por al menos dos temporadas y seguiir contando con su intimidación bajo los aros. Si no se cierra un acuerdo, el club de Los Guindos tendrá la opción de acudir al derecho de tanteo para retenerlo..., pero el objetivo es llegar a un acuerdo antes de ese momento.

Ibon Navarro habla con Yankuba Sima. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Augusto Lima

El pívot hispanobrasileño ha tenido una temporada marcada por la recuperación de la lesión en su rodilla que le ha hecho estar 12 meses de baja, de diciembre de 2022 a diciembre de 2023. Lima no ha podido volver al nivel anterior a su baja de larga duración y su futuro en el Unicaja no parece muy claro. Su condición de cupo le da algo más de opciones, pero no parece que vaya el Unicaja a tener problemas en este sentido con Alberto, Djedovic y Tyson Pérez ya seguros, además del deseo de renovar a Barreiro y Sima, más el posible fichaje de Olek Balcerowski, actual jugador del Panathinaikos, pero formado como jugador en el Gran Canaria, lo que le permite jugar en la ACB y en la Basketball Champions League como Jugador Formado Localmente (JFL).

Augusto Lima podría abandonar el Unicaja. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Días decisivos

Habrá que estar muy atentos a todo lo que pase en estos próximos días. El Unicaja 24/25 está en proceso de gestación. Con 10 jugadores con contrato (Kendrick Perry, Alberto Díaz, Tyler Kalinoski, Tyson Carter, Kameron Taylor , Nihad Djedovic, Dylan Osetkowski, Tyson Pérez, David Kravish y Mario Saint-Supéry, que podría salir cedido de nuevo), el proyecto está muy encaminado. Es verdad que puede venir cualquier club y llevarse a golpe de talonario a Osetkowski o a cualquier otro jugador, pero el Unicaja 24/25 no parece que vaya a tener muchas caras nuevas. Al menos eso es lo que quieren en Los Guindos.

