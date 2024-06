Así fue la emocionante despedida entre el Unicaja y la 'marea verde'

Casi 20 minutos después de escuchar la bocina final, con una sensación tremendamente amarga y sin asumir que ahora sí había que decirle adiós a este curso, el Unicaja y la 'marea verde' se fundieron en un abrazo para reafirmar entre ambos que esta temporada no hace más que certificar que están en el camino correcto. Se acabó el sueño de regresar a una final de Liga Endesa, pero no el de una campaña impecable.

Alrededor de un millar de aficionados cajistas permanecieron en sus asientos para esperar la salida de los jugadores y de Ibon Navarro, que le dieron al Martín Carpena una tradicional y dolorosa vuelta de honor. El propio técnico reconoció en Murcia que la salida del Palacio -tras los dos primeros partidos- había sido muy amarga y, a pesar de todo lo que genera la derrota definitiva, el equipo pudo tener el reconocimiento de su público y a la inversa.

Hubo quienes se lo dejaron todo. Kendrick Perry, por ejemplo, regaló sus zapatillas. El '55' fue el último en abandonar la pista del Carpena una vez confirmada la eliminación. Se sentó a los pies de la canasta más cercana a Los Mihitas y ahí vio cómo la temporada había llegado a su fin. El capitán Alberto Díaz fue otro de los jugadores a los que se les vio visiblemente más emocionados.

Temporada para el recuerdo

Ejemplar también la 'marea verde' allí congregada. Dejando a un lado el amargo final, sacó la cabeza durante 10 minutos para despedir con orgullo a todos y cada uno de sus héroes. Reconocimiento para Ibon Navarro al grito de "Ibon tiene un plan" y para la plantilla con el "campeones de Europa" porque la temporada no solo es una semifinal de Liga Endesa. Que nadie olvide que en el cielo del Carpena ondea el título de la Basketball Champions League.

En definitiva, una afición que solo pudo estar a la altura de un equipo que es historia en el club de Los Guindos. No será fácil digerir el golpe, pero no hace más que reafirmar que este camino es el correcto para seguir avanzando. Ya lo dijo el técnico vitoriano: "Alguno piensa que nunca más va a volver a jugar una final y les he dicho que no va a ser así, que vamos a volver a estar aquí". Y no hay más.