Alberto Díaz y Yankuba Sima, en la lista de 22 de Sergio Scariolo para el Preolímpico

Sergio Scariolo ya ha dado la lista de convocados de la selección española para el Preolímpico de Valencia que se celebrará del 2 al 7 de julio, un equipo nacional que cuenta en esta convocatoria con los cajistas Alberto Díaz y Yankuba Sima, y en la que es ausencia destacada Ricky Rubio.

Así lo confirmó el propio Scariolo en el acto oficial de la convocatoria. Las dudas con Ricky eran claras desde sus últimas palabras al respecto: "No tengo ni idea . No quiero tomar la decisión en caliente, sino estar unas semanas con la cabeza fría para poder valorarlo todo. No ha sido fácil. Ahora en caliente es difícil decidir" dijo tras la eliminación con el Barça en ACB.

Ahora ya es una realidad. Según afirma el propio Scariolo, Ricky habría pedido no ir convocando con España en este preolímpico. El del Masnou, que sí estuvo en las Ventanas FIBA de Zaragoza y Charleroi unos meses atrás, decide dar un paso atrás, con su futuro en el Barça también en el aire.

Scariolo da la lista para el Preolímpico de Valencia. / SELECCIÓN ESPAÑOLA

"Ricky nos ha pedido un tiempo de reflexión. Tiene que tomar decisiones sobre su vida y su carrera" aseguró Sergio Scariolo sobre el catalán.

La otra gran noticia es la vuelta de Lorenzo Brown a las convocatorias, un jugador que fue la gran estrella en el último europeo conseguido en Berlín allá por 2022. No estuvo en el pasado Mundial y eso lastró al equipo, que acabó cayendo en la segunda fase. El base de 34 años ha firmado una gran temporada con Maccabi Tel Aviv, rozando la Final Four.

La convocatoria de España

Esta es la lista completa de los elegidos por Scariolo: Alberto Abalde, Alex Abrines, Santi Aldama, Darío Brizuela, Lorenzo Brown, Alberto Díaz, Rudy Fernández, Sergi García, Usman Garuba, Fran Guerra, Juancho Hernangómez, Willy Hernangómez, Sergio Llull, Xabi López-Arostegui, Juan Núñez, Joel Parra, Jaime Pradilla, Josep Puerto, Miquel Salvó, Yankuba Sima, Edgar Vicedo y Santi Yusta.

Entre los ayudantes en el staff técnico, mucha presencia de malagueños y excajistas con Ángel Sánchez Cañete y Fran Vázquez, entre los entrenadores ayudantes, el doctor Carlos Salas y el preparador físico Enrique Salinas, además de Carlos Jiménez como team manager.

Recordemos que la lista final contaría con 12 jugadores. Scariolo cuenta en este pre lista con dos jugadores NBA como Garuba y Aldama, este último clave en la rotación de los Memphis Grizzlies. Será especial también para Rudy Fernández, que ya anunció hace unos meses que colgará las botas tras los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

La hoja de ruta de España

España jugará dos partidos amistosos ante Italia y República Donincana los días 25 y 28 de junio en Madrid y Alicante respectivamente. A continuación, los de Scariolo harán las maletas con dirección a Valencia, donde debutarán el 2 de julio contra Líbano. El 3 de julio jugarán contra Angola para cerrar la primera fase. En caso de salir primero de grupo, España se jugará el estar o no en los Juegos Olímpicos de París ante el ganador del otro grupo, conformado por Bahamas, Finlandia y Polonia.