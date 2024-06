Media ACB vigila el futuro de Barreiro y Sima

Recién terminada la temporada para el Unicaja, tras la derrota de los verde y morados en el play off de semifinales contra el UCAM Murcia, toca acelerar con la construcción del proyecto cajista de la temporada 2024/2025.

Con 10 jugadores con contrato en vigor (Alberto Díaz, Perry, Carter, Kalinoski, Taylor, Djedovic, Osetkowski, Tyson Pérez, Kravish y Mario Saint-Supéry), la clave de todo está en saber qué va a pasar con los 5 jugadores que acaban vinculación este mes de junio: Barreiro, Ejim, Thomas, Sima y Lima.

De esos 5 jugadores, hay dos que están especialmente en el escaparate de cara a este inminente mercado estival. Y es que son varios equipos de la Liga Endesa los que pendientes de si renovarán o no su contrato con el Unicaja Jonathan Barreiro y Yankuba Sima. La condición de cupos de formación tanto del alero gallego como del pívot catalán, supone que ambos sean dos «caramelos» para casi cualquier equipo de la zona medio-alta de la Liga, al margen de los poderosos Real Madrid y Barça.

La verdad es que el Unicaja cuenta con los dos para su próximo proyecto, pero la cuestión es saber si habrá acuerdo o no con ellos, algo que de momento no se ha producido, aunque es verdad que la temporada acaba de finalizar y hay margen para que las conversaciones puedan tener un final feliz.

Sima intenta poner un tapón, al lado de Barreiro. / ACBPhoto

Jonathan Barreiro

Con Jonathan Barreiro el principal desencuentro puede ser el económico. Jhony firmó hace tres veranos con el Unicaja un contrato con unas cifras que el club de Los Guindos quiere ahora rebajar. El alero gallego es un jugador importante para Ibon Navarro, pero con un rol de minutos secundario, cuestión por la que el club entiende que su sueldo debe ser acorde a su impacto en el juego. Tanto Dreamland Gran Canaria como Lenovo Tenerife son dos equipos que ya se ha filtrado que podrían esperar por él, si es que sale este verano de la disciplina cajista.

Barreiro lanza a canasta. / ACB Media

Yankuba Sima

Con Yankuba Sima el problema es que la presunta llegada de Olek Balcerowski, no cerrada, pero sí cercana, provocará que el catalán pase a ser el tercer pívot del equipo, tras Kravish y el citado jugador polaco. Un rol que el de Gerona no quiere tener. Sima está contento en Málaga y muy a gusto con Ibon Navarro, pero quiere jugar más minutos y en el Unicaja 24/25 lo tendrá complicado, aunque ya se sabe que el reparto de tiempos en la pista es casi milimétrico en la gestión de Navarro. Los equipos catalanes, además de los dos canarios, también están pendientes de un jugador cupo como él, de mucha calidad.

Sima machaca el aro en un entrenamiento. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Tanteo

El Unicaja tratará de convencer a Barreiro y Sima para seguir en el proyecto cajista 24/25. Si no lo consigue, tendrá también la opción de acudir al derecho de tanteo e igualar la oferta que cualquiera de los dos presente del club que pretenda ficharlos. Una opción a la que no se quiere recurrir, pero que no se puede descartar.