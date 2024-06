Las notas del Unicaja en la temporada 2023 / 2024

Tras acabar la temporada con la derrota en semifinales del play off, toca hacer balance de un curso en el que el equipo ganó la BCL, fue subcampeón de la Supercopa y ha quedado tercero de la Liga Endesa.

Kendrick Perry [7]

Fue el MVP de la Final Four de la Basketball Champions League de Belgrado. Ha tenido rachas de juego excelso y partidos más discretos, pero su paso al frente en lo que a toma de decisiones se refiere, respecto a la temporada anterior, es muy evidente. Su baloncesto eléctrico le ha dado muy buenos réditos al equipo. Falle o acierte, siempre lo da todo en la pista. Temporada notable para el base de pasaporte montenegrino.

Alberto Díaz [7]

El capitán ha cumplido en una temporada en la que no ha sido tan protagonista como en cursos pasados. Su sociedad con Perry en la dirección (con la ayuda puntual de Carter) ha sido una de las claves de la buena temporada cajista. Ha sido el mejor pasador del equipo (3.9 asistencias), pero este curso no ha tenido buenos porcentajes de acierto (por debajo del 40% en tiros de 2). Es un jugador importantísimo para Ibon.

Tyson Carter [8]

Buena temporada del exterior de Mississippi, que ha sido abrelatas de las defensas contrarias en muchos partidos. Escolta habitual y base circunstancial, ha demostrado su polivalencia. Con dobles dígitos de media en anotación, (10.7), ha asumido el rol de «killer» en ataque. Ha sido de los más regulares del equipo, aunque también se le ha echado en falta en días claves, en los que no estuvo fino. Una temporada de notable alto.

Tyler Kalinoski [8]

Ha demostrado ser un jugador «total» durante toda la temporada. Sin anotar tanto como el curso anterior, se ha vaciado en defensa, en rebote y en todas esas cosas que no se ven, pero que son fundamentales para un equipo de baloncesto. Ha brillado mucho más de lo que dicen sus números. Siempre que está en la cancha es un seguro de vida, como demuestra que haya sido el mejor +/- de toda la plantilla. Buenísima su temporada.

Kameron Taylor [8]

Hizo olvidar a Darío Brizuela desde el primer día que vistió la camiseta verde y morada. Ha estado a un nivel excelso todo el curso. Físico prodigioso, capaz de jugar por fuera, pero también de hacer daño dentro. Gran ayuda en el rebote. Defensivamente le ha dado muchísimo también al equipo. Siempre aporta cosas cuando está en la pista. Gran temporada la suya. De notable muy alto... rozando el sobresaliente.

Jonathan Barreiro [6]

El alero gallego es un jugador que no hace grandes números, pero que cumple con lo que se le pide. Ha tenido una temporada irregular, pero es complicado aportar mucho más cuando ha sido el jugador número 12 del equipo en presencia en la pista, con poco más de 13 minutos de media por partido. Lo bueno de él es que asume su rol, que casi siempre cumple con lo que Ibon le pide y que nunca pone una mala cara a nada.

Nihad Djedovic [6]

El equipo le ha echado en falta en este esprint final de la temporada, al que no ha llegado en un buen momento físico. Pero su saber estar, su tiro exterior y su experiencia han sido factores muy importantes durante toda la temporada para el Unicaja. Su presencia en la rotación exterior del equipo ha sido fundamental para Ibon Navarro durante todo el curso. Buena temporada para el bosnio, pero sin llegar a ser notable.

Dylan Osetkowski [9]

El mejor jugador del Unicaja durante toda la temporada. Quinteto ideal de la Liga Endesa, estuvo a punto de ser el MVP de la Fase Regular, aunque después, en el play off por el título, no ha brillado como en los meses precedentes, por diversas cuestiones. Ha sido un jugador diferencial durante casi toda la temporada. La «estrella» de un equipo sin estrellas. Se merece un sobresaliente, a pesar de un final de temporada «accidentado» para él.

Melvin Ejim [7]

Un jugador que ha sido muy importante en la rotación de Ibon Navarro durante toda la temporada. Un «4» muy distinto a Osetkowski, pero muy complementario al de California. Gran trabajo en defensa, en la intimidación y en el rebote durante todo el curso. A veces se le echa de menos algo más de presencia en ataque. Ha ido ganando protagonismo partido a partido por sus buenas prestaciones. Temporada notable para él.

Will Thomas [6]

El «tito» Will es verdad que ha estado en el play off por el título fuera de su mejor forma, pero su temporada, en general, ha vuelto a ser buena. Le da al equipo mucha tranquilidad, veteranía y experiencia, algo fundamental en cualquier plantilla. Es un jugador que no necesita muchos minutos en la pista para producir y hacer cosas. A pesar de su edad, es un toro que físicamente se cuida como el que más. No llega al notable, pero sí al bien.

Yankuba Sima [7]

Temporada de crecimiento absoluto para el pívot catalán, que ha dado un paso al frente en todas las facetas del juego y ha sido el complemento perfecto para David Kravish en el poste bajo. Con partidos mejores y peores, lo cierto es que Sima ha sido fundamental en la rotación de Ibon Navarro, sobre todo porque a Lima le ha costado mucho tras su lesión y el equipo ha necesitado de sus rebotes, su defensa y su intimidación.

David Kravish [7]

No ha terminado a buen nivel la temporada, de hecho se le ha echado mucho de menos en el play off, pero ha vuelto a hacer un muy buen año. Estuvo brillante durante buena fase del curso, se habló de él como el «anti Tavares», tras la victoria cajista en el WiZink Center. Abre mucho el campo por su buena mano y es complicado defenderle para los pívots grandes de los equipos rivales. Su temporada ha sido notable. Clave en la rotación.

Augusto Lima [5]

Empezó los primeros meses lesionado todavía de su rodilla, cuando volvió no lo hizo al nivel anterior a su lesión. Es el jugador que menos minutos ha jugado de toda la plantilla y el que se ha quedado fuera de las convocatorias en el esprint final del play off. Su temporada ha sido muy discreta. Se le ha visto con cuentagotas. No se le puede suspender porque en este equipo todos merecen como mínimo un 5. Así que aprobado. Sin más.

Mario Saint-Supéry [5]

El canterano empezó la temporada con la idea de ser un jugador importante en la rotación del equipo en la BCL, que exige 5 cupos de formación y con Lima lesionado era imprescindible la presencia del ex del CB El Palo. Jugó poco y eso le hizo pedir al club una cesión que se fraguó en enero rumbo al Tizona de Burgos. Mientras vistió de verde cumplió con todo lo que le pidió Ibon Navarro. Está en proceso de crecimiento. Hay que aprobarle sí o sí.

