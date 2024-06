El Unicaja, pendiente de Balcerowski... y de Ergin Ataman

El Unicaja quiere fichar a Aleksander Balcerowski para reforzar su juego interior de cara a la próxima temporada 2024/2025. La noticia adelantada hace varias semanas por el periodista Óscar Herreros puede tener en los próximos días un acelerón considerable y, ojalá definitivo, ya que el pívot polaco terminará esta semana la temporada con su actual equipo, el Panathinaikos, que este lunes juega el tercer partido de la final de la Liga de Grecia contra el Olympiacos. Los de El Pireo van ganando 2-0 esta eliminatoria final por el título y podrían ser campeones ya en este tercer partido del lunes.

Las conversaciones entre el Unicaja y el pívot polaco ex del Gran Canaria, de 2,15 metros y 23 años de edad, están muy avanzadas. Al jugador polaco le seduce el proyecto cajista y a pesar de que tiene otros clubes de Euroliga pendientes de su futuro, su decisión es volver a la Liga ACB y vestir la camiseta verde y morada del Unicaja, siempre que el Panathinaikos le rescinda el contrato.

Ataman tiene la llave

En este punto emerge como factor clave la figura de Ergin Ataman, entrenador del equipo griego, vigente campeón de la Euroliga. El peculiar técnico turco es el que tiene que decidir si deja salir o no al jugador, único aspecto que está fuera del control del Unicaja en esta ecuación. La verdad es que Ataman no confía en el pívot polaco, le ha dado muy pocos minutos, sobre todo en el esprint final de la temporada, y aunque en la Liga de Grecia tiene un rol ligeramente más protagonista, lo cierto es que ha jugado muy poco los últimos meses.

En la relación entre jugador y técnico hay más de un desencuentro. Uno muy evidente se produjo en el Stark Arena en la visita del Pao al Estrella Roja, el pasado mes de marzo. Balcerowski saltó a la pista y tras solo 2.40 minutos fue sustituido recibiendo una bronca descomunal de su entrenador, enfadado por dos supuestos errores del polaco en defensa. El cara a cara en el banquillo fue muy fuerte, subido de tono y Balcerowski ya no volvió a pisar la cancha. De hecho, solo jugó un total de 7 minutos más en el resto de la Liga Regular (4 partidos). Su papel fue también testimonial en el play off de cuartos de final contra el Maccabi y fue el único jugador del equipo que no se estrenó en los dos partidos de la Final Four de la Euroliga en Berlín frente al Fenerbahce (semifinales) y Real Madrid (final).

Optimismo moderado con la operación

Todo parece indicar que Ataman dará vía libre a su salida y que el dueño del club, Dimitrios Giannakopoulos, permitirá a Balcerowski romper su vinculación con el equipo griego. En eso trabaja otra pieza clave de esta operación, Misko Raznatovic, agente de Balcerowski, de Ataman... y también de Ibon Navarro. El famoso representante serbio sabe que Málaga es ahora mismo un destino idóneo para crecer y el acuerdo puede ser real en el momento que la Liga de Grecia eche el cierre. Bien en este tercer partido del lunes (20.15 horas), en el cuarto del miércoles (20.15 horas) o en el quinto y definitivo del viernes (20.15 horas).

Estos próximos días serán claves. La idea que manejan las dos partes es la de firmar un contrato por dos temporadas, hasta junio de 2026. Bien en formato de los dos años garantizados o en el de 1+1. Pero eso todavía está por cerrar. Lo importante ahora es conseguir el ok de Ataman para garantizarse la llegada de un jugador que es cupo y que sería un refuerzo de lujo para el equipo verde y morado.