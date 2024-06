López Nieto: "Vamos a seguir siendo ambiciosos, pero con un proyecto sólido y sostenible"

Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja, tiene por costumbre comparecer ante la prensa pocos días después del final de cada temporada. Por tercer año, el máximo dirigente del club de Los Guindos se citó este miércoles con los medios de comunicación para analizar todo lo vivido estos últimos 9 meses y para explicar lo que el Unicaja pretender realizar en el futuro inmediato.

Valoración de la temporada

"Tras la niebla, quiero ver el sol. Quiero felicitar al UCAM Murcia, un proyecto que ha crecido desde el orden. Hay que asumir que fueron mejores y sacar conclusiones positivas de cara el futuro. Somos terceros de la Liga Endesa, campeones de la Fase Regular, mejor ataque y defensa de la ACB, hemos ganado un título y hemos hecho una gran temporada, difícilmente igualable para el futuro. Estamos orgullosos también del equipo femenino por primera vez en la Liga Femenina Challenge. Vamos a intentar consolidar ese proyecto femenino creciendo algo".

Objetivos

"Somos un equipo del segundo grupo, por detrás de los grandes. Queremos encabezar ese segundo escalón detrás de los de la Euroliga. Queremos estar en el play off, en la Copa del Rey y estar en las fases finales de las competiciones europeas, sea la que sea la que jugamos. Vamos a seguir siendo ambiciosos, con un proyecto sólido y sostenible".

Proyecto del Unicaja 24/25

"Pretendemos mantener el proyecto, pero no podemos saber qué va a pasar. Las renovaciones de Kalinoski y de Taylor son válidas para nuestrafilosofíaa del club. Querían continuar y así los arreglos son más fáciles. El que no quiera estar, que pase por taquilla, pague su cláusula y se vaya. Estamos trabajando en la dirección deportiva en todos los escenarios, en todas las posiciones tenemos jugadores vistos por si es necesario acudir al mercado. Veremos lo que es más rentable. Los 5 que acaban contrato podrían continuar. No hay ninguno descartado. Queremos un proyecto sólido y estable. Queremos seguir molestando a los grandes. A ver si tenemos capacidad para ello. Sabemos que viene Tyson Pérez, Balcerowski puede venir, las posibles salidas de Dylan Osetkowski y de Tyson Carter es de lo que más se habla, pero no hay ninguna oferta en el club sobre ellos ni ningún otro jugador. Tienen cláusulas distintas. Creo que a Carter le vendría bien seguir con nosotros un año más. El verano puede ser largo, pero el proyecto va. Balcerowski ha jugado poco, le gusta nuestro proyecto, aquí puede crecer y si sale del Panathinaikos, vendrá al Unicaja".

López Nieto, presidente del Unicaja / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Los problemas de la Copa Davis

"La Copa Davis será en noviembre otra vez en Málaga. Se produce en un momento crucial para nosotros, que necesitamos ganar partidos para clasificarnos para la Copa. No puede ser que estemos casi un mes sin utilizar el Carpena con normalidad. Exijo a las instituciones que el montaje y desmontaje sea de solo una semana por delante y otra por detrás, que es a lo que se comprometieron conmigo".

Respaldo de la afición

"Ha sido una temporada muy buena en cuanto a asistencia al Carpena. Hemos tenido 5 llenos y 7 partidos más con una entrada superior a 10.000 aficionados. Hemos sido el pabellón con más asistencia cuantitativamente y cualitativamente. Nuestro público ha sido el campeón de Liga. Estuvieron 25 minutos esperando a los jugadores después de perder contra el UCAM. Es el gran logro institucional de la temporada".

Fundación y Banco

"Fundación Unicaja y Unicaja Banco siguen apostando por el baloncesto. Gracias a ellos y también a las instituciones y a los patrocinadores privados. Hemos crecido mucho, pero necesitamos el apoyo de la Fundación Bancaria Unicaja y de Unicaja Banco para poder tener los proyectos competitivos que queremos".

El presidente del Unicaja analizó positivamente la temporada. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Rafael Fernández

"Quiero dar las gracias a Rafael Fernández, que durante 3 años ha estado a mi lado y ahora sale del consejo de administración. Le agradezco el trabajo que ha hecho y tiene las puertas abiertas para lo que yo llamo "consejo de sabios" que me acompaña en los partidos, con los expresidentes. Quiero reconocer públicamente su trabajo y su ayuda".

Campaña de abonados

"No vamos a hacer campaña de abonados como tal, porque no tenemos abonos para vender. Seguiremos teniendo los abonos más baratos de la Liga ACB porque prefiero la cantidad humana a la económica. Hay lista de espera e iremos tirando de ahí si es que hay bajas entre los abonados actuales, pero no vamos a pasar de 9.000 abonados porque necesitamos tener entradas para cada partido. Queremos poner en taquillas mil y pico para venderlas partido a partido".

Cesión de Mario Saint-Supéry

"Ha resultado ser un acierto absoluto. Le vino muy bien entrenar como lo hizo con el primer equipo los primeros meses de la temporada. Creció en lo físico y cuando llegó un momento que con Augusto Lima no era necesaria su presencia, le dimos vuelo. Tizona ha sido un buen destino. Lo valoramos muy positivamente y la temporada que viene deberá seguir creciendo. Mario creo que tendrá buenas ofertas y habrá que estudiarlas para que sea lo mejor para él y para el club".

Antonio Jesús López Nieto, durante la rueda de prensa. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Euroliga, Eurocup y BCL

"Sobre la futura competición europea, cada vez dicen cosas distintas. Están condenadas a entenderse, más tarde o más temprano. Seguiremos jugando la BCL, eso lo tenemos muy claro. Prefiero una competición muy dinámica y con menos partidos. Los resultados en la Liga de los que hemos jugado la BCL y de los que han jugado la Eurocup están ahí. El nivel de la BCL está demostrado que es muy bueno. La Euroliga es una competición sin ningún orden económico, una competición que mandan 13 y a ver si te invitan o no te invitan. Nosotros aspiramos a jugar la Euroliga cuando sea una organización lógica, en la que todos jueguen en igualdad de condiciones. Para tener un equipo compitiendo en la Euroliga sin que nos pese en el resto de competiciones necesitaríamos en torno a 25 millones de euros de presupuesto".