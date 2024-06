Will Thomas pide al Unicaja dos semanas de reflexión para decidir su futuro

Will Thomas es uno de los cinco jugadores del Unicaja que acaban contrato este mes de junio. ¿Seguirá una temporada más vistiendo de verde cajista? ¿Se retirará después de una carrera plagada de éxitos? Para contestar a estas dos preguntas habrá que esperar algunos días más.

Según desveló Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja, este miércoles, el jugador ha pedido al club un tiempo prudencial para decidir si sigue en activo o se retira del baloncesto. "Thomas mantiene una magnífica relación con el vestuario, nos ha perdido dos semanas para reflexionar si quiere o no seguir jugando al baloncesto y después, si se quiere quedar, veremos si las condiciones nos interesan o no. Es un tema que estamos trabajando", afirmó el máximo mandatario verde.

Will Thomas y Dylan Osetkowski, en un entrenamiento. / UNICAJABFOTOPRESS/M.POZO

Hueco para Tyson Pérez

Con Tyson Pérez ya fichado para la próxima temporada, el club debe abrir hueco en la posición de ala-pívot para la incorporación del hasta ahora jugador del MoraBanc Andorra. Melvin Ejim y Will Thomas acaban contrato y uno de los dos deberá salir para que entre Tyson. Si Will decide retirarse, es muy posible que Ejim renueve un año más en Málaga, pero si en este periodo de reflexión en el que está el de Baltimore, Wll comunica al club de Los Guindos su deseo de seguir jugando, entonces el Unicaja será el que tenga que decidir. Si se da este último escenario, también habrá que tener en cuenta si la hipotética oferta que el Unicaja le haga a Thomas la acepta o no el jugador.

De momento, en Los Guindos esperan la comunicación de Will. El jugador, a punto de cumplir 38 años, valora estos días con su familia y personas más allegadas si regresar a Málaga o quedarse ya en Estados Unidos. Al Unicaja solo le queda esperar...