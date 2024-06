Sin ofertas por Carter ni por Osetkowski

Cuando un equipo que no disputa Euroliga acaba como primer clasificado de la Liga Endesa al cierre de las 34 jornadas, la competición nacional más difícil de toda Europa, es inevitable que los grandes equipos del continente se fijen tanto en la plantilla como en el cuerpo técnico del Unicaja. Sin embargo, la 'marea verde' puede estar tranquila por el momento con el futuro más inmediato de Tyson Carter y Dylan Osetkowski.

Según aseguró Antonio Jesús López Nieto en su amplia rueda de prensa, no existe ninguna oferta por la que ambos jugadores puedan tener una salida algo más temprana que lo planteado en sus contratos. Hay que recordar que ambos renovaron hasta 2025, con la posibilidad para el californiano de extender la relación contractual durante un año más.

"Esto es una lotería, espero que no haya muchas sorpresas. De los que vienen, ya sabemos que viene Tyson Pérez. Alguno de los nombres que habéis apuntado tiene muchas posibilidades, faltan flecos finales. En cuanto a salidas, también habéis apuntado dos salidas posibles: Osetkowski y Carter. Por edad, por ambición personal... A día de hoy no hay nada, no tenemos ofertas", aseguró el presidente del Unicaja, que también confirmó lo adelantado por La Opinión de Málaga en cuanto a la cláusula del base-escolta cajista.

Antonio Jesús López Nieto, durante la rueda de prensa. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Jugadores de Euroliga

Es más que evidente que son dos jugadores que regresarán de nuevo a la Euroliga, aunque la incógnita ahora es saber cuándo lo van a hacer. Han sido los dos máximos anotadores en el club de Los Guindos esta temporada, con un desparpajo en ocasiones por encima de cualquier número y con un talento que ha sobrepasado cualquier expectativa. ¿Para volver a la máxima competición europea? Llamadas, por el momento, no hay.

Así que, como dicen sus contratos, van a seguir siendo jugadores del Unicaja. "¿Por qué no va a ocurrir? Ahora mismo todo es una incógnita. El verano puede ser largo, pero nosotros tenemos todas las opciones estudiadas y del proyecto puede caerse uno o ninguno, pero esto va a seguir siendo un proyecto sólido y diría que in crescendo", ratificó López Nieto.

Kalinoski y Taylor

Otros dos en los que también había interés por parte de la Euroliga son Tyler Kalinoski y Kameron Taylor, ambos renovados hasta 2027, sobre los que el presidente del Unicaja afirmó: "Son jugadores básicos para nuestra filosofía del club. Sabíamos que tenían o podían tener ofertas importantes, pero también sabíamos que tenían un compromiso más allá de su salida. Querían continuar".