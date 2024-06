Con la renovación de Ejim, el Unicaja 24/25 ya tiene 10 jugadores con contrato

El Unicaja anunció este sábado una noticia que buena parte de la afición esperaba con impaciencia: Melvin Ejim seguirá vistiendo de verde y morado una temporada más. La renovación del canadiense supone que Ibon Navarro se asegura para el proyecto del próximo curso la presencia de uno de sus "soldados" favoritos. Un jugador con un rol muy determinado en la rotación del equipo, que aporta defensa, intensidad y experiencia, entre otras muchas cosas.

La renovación oficial de Ejim supone que Will Thomas no seguirá en el equipo. No es oficial todavía, pero parece imposible encontrar acomodo para un ala-pívot más en la próxima plantilla, teniendo en cuenta que Ejim, Tyson Pérez y Osetkowski tienen contrato. Es verdad que el californiano podría pagar su cláusula y abandonar el Unicaja este verano, pero en ese caso el club buscaría en el mercado un jugador con características similares a Osetkowski.

Con la renovación de Melvin Ejim son ya 10 jugadores (sin contar a Mario Saint-Supéry, que volverá a salir cedido) los que tienen contrato en vigor para el próximo proyecto verde: Alberto Díaz, Kendrick Perry, Tyson Carter, Tyler Kalinoski, Nihad Djedovic, Kameron Taylor, Dylan Osetkowski, Tyson Pérez, Melvin Ejim y David Kravish. O sea, que como la plantilla ya se ha confirmado que será de 13, solo falta sumar tres jugadores más.

¿Qué fichajes faltan en el Unicaja 24/25?

De las 3 piezas que faltan por acoplar al puzzle una parece claro que será Olek Balcerowski. El pívot polaco del Panathinaikos tiene un año más de contrato con el equipo heleno, pero Ergin Ataman no ha contado mucho con él, sobre todo en el último tramo de la temporada, y su salida hacia el Unicaja está pactada entre jugador y club cajista, a la espera del ok final del Panathinaikos.

Si Balcerowski firma con el Unicaja, habría 11 y quedarían solo dos plazas más por cubrirse. Para la de tercer pívot, el favorito es Yankuba Sima. El club quiere que siga el catalán, pero el jugador está pendiente de otras ofertas para decidir. Sabe que en Málaga no tendría muchos minutos con Kravish y Balcerowski y esa es la duda que tiene ahora mismo en su cabeza. Si Sima no sigue, Augusto Lima podría ocupar esa plaza de tercer pívot.

Lima y Sima, en una sesión de entrenamiento en el Carpena. / UNICAJABFOTOPRESS/R.POZO

La otra pieza que falta por asegurar es en el juego exterior. El Unicaja e Ibon quieren que la ocupe Jonathan Barreiro, pero el alero gallego también está estudiando el mercado para decidir si acepta seguir en el Unicaja con un rol no muy protagonista o inicia la aventura en otro club de la Liga Endesa. Hay que recordar que tanto con Sima como con Barreiro está la opción del derecho de tanteo, un recurso que tiene el Unicaja para tratar de retenerlos, aunque si ellos no se quieren quedar en Málaga es difícil que el club recurra a esta figura.

Si hay acuerdo definitivo con Barreiro, la lista de 13 estará cerrada y la plantilla hecha con Sima o Lima como último jugador interior. Si no hay acuerdo con el coruñés, habrá que buscar un sustituto, que no tiene por qué ser cupo ya que estarían los 5 asegurados con Alberto, Djedovic, Tyson Pérez, Balcerowski y Sima o Lima.

Pendiente de alguna fuga

Que haya 10 jugadores con contrato en vigor no quiere decir que los 10 vayan a iniciar la pretemporada en agosto vestidos de verde y morado. Cualquiera de ellos puede pagar su cláusula e irse de Málaga, como hizo Darío Brizuela la pasada temporada. Eso es incontrolable, pero el hecho es que el proyecto del Unicaja 24/25 está casi finiquitado.

Suscríbete para seguir leyendo