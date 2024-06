"Si alguien se va a ir, que se vaya ya; así tendremos más opciones para reaccionar en el mercado"

Ibon Navarro pasó este lunes por los micrófonos de Cope Málaga para hablar de la temporada recientemente finalizada, del mercado estival que le espera al equipo y del futuro plagado de objetivos que tiene el Unicaja para la temporada 2024/2025. Estas son las cuestiones principales de las que ha hablado el entrenador cajista.

Nota a la temporada

"Esto es como poner nota a un curso. Y en un curso hay muchas asignaturas. Si vamos por asignaturas, hay aspectos en los que hemos estado en un 10 o en un 9.5; en otras hemos estado en un 7. Yo diría que la media puede estar cerca del 9. A veces se nos olvida que en el deporte hay otros equipos. Si al principio de temporada nos dicen que vamos a acabar terceros, todos habríamos firmado y dicho que sobresaliente. El problema es que nos ha ganado el UCAM Murcia. Y eso parece que le resta valor a lo demás. Pero era su momento, a nosotros nos llegó en un mal momento mental y no pudo ser. Hay que felicitar al rival y mirar hacia adelante para que si tenemos alguna vez otra opción de jugar la final de la Liga ACB, estar más preparados".

Mentalidad en la semifinal

"No hay verdades absolutas. Tengo un abanico de motivos de por qué perdimos los 3 partidos en el Carpena y el más importante es porque el UCAM jugó mejor que nosotros. A partir de ahí, cualquier cosa que digamos nuestra parece que le quita mérito al UCAM. Y la verdad es que ellos llegaron mejor que nosotros, con cero presión, con la temporada "hecha". Y por una cuestión táctica, se ponen en zona en Valencia, les va bien y a partir de ahí trabajan esa idea y eso les permite cambiar cosas. Otro motivo es puramente táctico, nosotros somos un equipo que defendemos muy bien los tiros de 3 del rival y el UCAM es un equipo que no necesita sus lanzamientos de perímetro para ganar sus partidos. Son un equipo vertical, con penetradores, con tiradores de media distancia... características de equipo que a nosotros nos incomodan. Había un caldo de cultivo a su favor muy parecido al que tuvimos nosotros en la previa de la Copa del Rey de Badalona. Quizás hubo un exceso de confianza, incluso después del primer partido. Y la alarma se activó con el 0-2".

Ibon Navarro charla con Kalinoski en un entrenamiento. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Renovaciones de Ejim, Kalinoski y Taylor

"Son aspectos que teníamos claros durante la temporada y que han resultado sencillos. A ver si conseguimos terminar de montar el equipo y luego esperar que no haya salidas. Hay que ver cómo van montando sus plantillas los equipos de Euroliga y esperar con la intranquilidad de saber qué puede pasar. Hay que estar preparados para ello siendo conscientes de que cuando más avance el mercado más difícil será reaccionar ante un imprevisto. Si alguien se va a ir, que se vaya ya para poder movernos en el mercado con más opciones. De aquí a 3 semanas será todo más difícil para nosotros encontrar algún jugador que nos encaje".

Renovaciones pendientes

"Hay muchas incógnitas. Hay dos jugadores que tienen opción de salir a la Euroliga, que son Tyson Carter y Dylan Osetkowski. Esas salidas, si pasan pronto, se pueden tomar ciertas decisiones. Si pasan más tarde, a lo mejor hay que tomar otras decisiones distintas. No es sencillo manejar los tiempos de todas las cosas. Will Thomas nos ha dado siempre mucha calma, una referencia en el ataque posicional. Ha sido muy importante tácticamente. Pero no caben todos. Entiendo que algún jugador se quiera ir por jugar pocos minutos. Pero yo creo que si te vas del Unicaja tienes que aspirar a irte a un equipo mejor. Irse a un equipo, en teoría de nivel más bajo, para jugar más, puede no ser un paso adelante en sus carreras. Es mi idea".

Margen de mejora del Unicaja 23/24

"No creo que seamos el mejor ataque de la Liga solo corriendo. Nosotros somos brillantes a campo abierto, que es cuando mejor jugamos y la gente disfruta más viéndonos. Pero eso no quiere decir que no lo hagamos bien en ataque cinco contra cinco. Somos uno de los cuatro mejores atacando a medio campo porque es que si no es imposible ser el mejor ataque de la Liga, imposible. Entiendo el estigma porque si somos tan buenos corriendo, cuando no corremos somos menos buenos. Pero ahí sí puede haber un pequeño margen de mejora para la próxima temporada. Somos un equipo muy emocional al que le cuesta pensar. Nos movemos bien en el partido de la energía, del empuje, de la intensidad, del golpe... Estaría bien que a veces pensáramos algo más. Somos un equipo que baja al barro muy bien, sobre todo fuera de casa. Tenemos que mejorar en eso en los partidos de casa".

Ibon Navarro estuvo en Cope Málaga / Cope Málaga

Cupos

"Lo ideal es tener 6 cupos para que en los descartes pueda elegir a cualquier jugador. Me incomoda tener 13 jugadores, pero si hay lesiones es importante tenerlos. El futuro es manejar plantillas de 13-14 jugadores porque se juegan muchos partidos. Es un marrón y para mí un aprendizaje. Barreiro o Sima aportan mucho a la química del equipo, la continuidad siempre es una buena señal. A veces se cambia para intentar mejorar y a veces no mejoras o incluso empeoras".

Olek Balcerowski

"Es un jugador con un perfil parecido a Carter, Osetkowski o Perry, jugadores que están en un equipo de Euroliga, pero sin protagonismo. Es un jugador de formación que cumple el perfil de lo que queremos. Es muy buen tío. Es un jugador con capacidad de pase, que juega por encima del aro. Es un tipo de jugador que nos encaja. Si viene hay que ver cómo lo acompañamos porque Kravish y él no son jugadores duros y si viene eso condiciona el tercer pívot. Pero lo primero es que tiene contrato hasta el 30 de junio con Panathinaikos y hay que ver. Sé que el club está trabajando con su agente y a ver qué pasa. Le he felicitado por el título de la Euroliga y por el de la Liga y le he dicho que si va todo bien espero hablar con él a partir del 30 de junio".

Alexander Balcerowski y Walter Tavares, en un Panathinaikos-Real Madrid. / EFE

28 victorias en Liga Regular

"Es casi imposible repetir eso. A lo mejor no ganamos tantos partidos, pero llegamos con un puntito de más frescura mental al final. Es imposible mantener una línea tan alta toda la temporada. Hemos estado mucho tiempo muy bien".

Mario Saint-Supéry y Yannick Nzosa

"Me ha sorprendido el poco respeto que le han tenido a Mario. No le han limitado sus fortalezas y cuando lo han hecho ya era tarde porque estaba muy suelto y tenía toda la confianza. El club, su agente y su entorno tienen que verlo. Si vuelve a Tizona o va a un equipo de ACB, estará bien decidido. Yannick Nzosa no cabe en esta plantilla. Era un año importante para él. Su rendimiento pensamos que podía ser más alto de lo que ha demostrado. Un año más tiene que servir para que coja la confianza que todavía le falta".

Ibon Navarro quiere mantener la mayor parte de la plantilla en el próximo proyecto verde y morado. / Álex Zea

Pretemporada atípica

"La Copa Intercontinental es una cosa muy bonita, pero que trastoca mucho. Llegaremos de Indonesia con el tiempo justo para ir a Murcia a jugar la Supercopa. No vamos a estar bien ni es lo mejor. Todos nos acordamos más de lo del UCAM que de lo de Belgrado, porque siempre te quedas con el último resultado. Esto es así. Hay dos títulos en septiembre, pero una temporada larga con más objetivos".

Pellicer y el Málaga CF

"Somos perfiles de entrenadores muy parecidos de deportes distintos. No digo que sé lo que está pasando él porque me ha tocado vivir el lado más positivo y alegre del deporte, pero la responsabilidad de ser entrenador del Málaga CF, sabiendo cómo es el fútbol en esta ciudad y la historia que tiene el MCL... Tiene mucho mérito llevar al equipo hasta aquí y tenerlo tan cerquita ahora del ascenso".