Ataman: "He leído que Balcerowski ha fichado por el Unicaja"

Ergin Ataman, entrenador del Panathinaikos, ha dado una larga entrevista a As en la que ha hablado, entre otras muchas cosas, de Olek Balcerowski, pívot polaco que tiene un año más de contrato con el cuadro griego, pero que pretende incorporar el Unicaja a su plantilla de cara al proyecto del próximo curso 2023/2024.

Ataman fue muy explícito a la hora de hablar del futuro proyecto del equipo del trébol, en el que no cuenta con el expívot del Dreamland Gran Canaria. "Balcerowski creo que ya ha firmado con el Unicaja, eso he leído. No lo sé", afirmó el técnico del vigente campeón de Europa.

Ataman busca recambio para Balcerowski

Ataman también reconoció que ya busca un sustituto para el que parece será nuevo pívot del Unicaja. "Iremos al mercado para reemplazar a Balcerowski", aseguró en la citada entrevista.

El Unicaja cuenta ya con 10 jugadores con contrato en vigor a la espera de saber si renuevan su contrato con el equipo verde y morado Jonathan Barreiro y Yankuba Sima, con la opción de Augusto Lima en la recámara por si falla la del catalán. La otra pieza que queda para cerrar el puzle sería Balcerowski, que podría convertirse a partir del 1 de julio en nuevo jugador cajista... si no hay ningún contratiempo no deseado.