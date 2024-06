Ibon Navarro: "El himno del Unicaja es el "You'll never walk alone" del baloncesto español"

Ibon Navarro habló este lunes en Cope Málaga de la afición cajista, a la que considera una de las claves de la buena temporada realizada por su equipo, campeón de la BCL, subcampeón de la Supercopa y tercero de la Liga Endesa, tras ser el líder de la Fase Regular.

"Lo de nuestra afición es una barbaridad. Todos los equipos rivales, lo que más impresión les da cuando vienen a Málaga, es la atmósfera que hay en el Palacio. La gente se lo pasa bien en el Carpena. Es una experiencia ir al baloncesto en esta ciudad. Es lo de antes, lo de durante y lo de después de cada partido. El himno se ha convertido en una especie del "You'll never walk alone" del Liverpool. Los rivales están esperando a que llegue el momento del himno. Yo tengo la rueda de calentamientos de los jugadores del otro equipo delante de mi banquillo y les veo que están tarareando el himno y mirando hacia arriba y viendo el ambiente cuando antes de empezar los partidos lo cantan nuestros aficionados. Eso es una pasada. Y hay que intentar que ya no se pierda nunca", afirmó el entrenador vasco.