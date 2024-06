Tensa espera por Osetkowski

Si una de las grandes noticias del día ha sido la renovación de Jonathan Barreiro durante tres temporadas más -en formato de 2+1-, la noticia que orbita en el entorno del Unicaja es otra muy diferente y mucho menos alegre: el interés del Barça por uno de los jugadores más destacados de la Liga Endesa 2023/24 como ha sido Dylan Osetkowski.

La bomba, aunque ya esperada, salió este jueves y ahora solo queda esperar a que se sucedan los hechos. Es evidente que el californiano era uno de los jugadores de la Basketball Champions League llamados a dar el salto a la Euroliga más pronto que tarde. Sin embargo, tiene contrato garantizado con el Unicaja hasta 2025 -con posibilidad de extenderlo un año más-. Por lo que el conjunto blaugrana está obligado a abonar los 800.000 euros de su cláusula si quieren que juegue el próximo curso como local en el Palau.

Dylan Osetkowski fue uno de los jugadores más aclamados. / ACBPHOTO/M.POZO

Espera tensa, pero aliviada

Esto mismo dijo Osetkowski el mes de abril en una entrevista a La Opinión de Málaga: "Si Real Madrid, Barça o alguno de los equipos top de Euroliga viene, creo que es difícil decirles que no, que es lo que pasó a Darío Brizuela el verano pasado. Estoy seguro de que le gustaría seguir en Málaga con nosotros, pero llegó el Barça con una oferta y es difícil decirle que no. Quiero estar aquí, está claro. Con mis compañeros, con mi equipo, con mi vida aquí, pero si hay otro equipo importante que me quiere...".

Parece difícil que el Unicaja pueda realizar cualquier movimiento más que esperar a que el Barça ponga en marcha el ataque final con el pago de los 800.000 euros. Es la dirección a la que apuntan las conversaciones que mantienen las partes y es un jugador que, por lo visto especialmente este último año en Málaga, puede rendir en cualquier equipo de Europa.

Ahora bien, aunque en caso de darse sea una salida de impacto en lo emocional y en lo deportivo, Juanma Moreno e Ibon Navarro dispondrán de casi un millón de euros para buscarle un sustituto al californiano. El técnico ya ha comentado en ocasiones que todos los escenarios están contemplados. ¿La ausencia de Osetkowski también? Sea como fuere, lo único que queda es esperar a que los de arriba tomen una decisión final...