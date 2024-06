Vuelve el derecho de tanteo con la ‘incógnita Sima’

Hay varios nombres que sobrevuelan ahora mismo la esfera del Unicajacon especial importante. Dylan Osetkowski será oficialmente jugador del Barça una vez llegue el pago de los blaugranas por la cláusula del californiano. También se está a la espera de que el Panathinaikos y Olek Balcerowski rompan su contrato. Mientras tanto, Will Thomas decide en Baltimore si continuar un año más o se retira, aunque en Málaga no tiene sitio. Pero hay una incógnita que afronta su esprint final: el ‘caso Sima’.

Este martes comienza el derecho de tanteo. No es el Unicaja un club especialmente dado a utilizar este mecanismo para retener a jugadores que acaban contrato. De hecho, la última vez que el club de Los Guindos acudió al tanteo con uno de sus activos fue en 2018 con Jeff Brooks. Desde entonces, todos los cajistas han salido sin ataduras, pero Yankuba Sima y su valor en este equipo hacen que todos los focos vuelva a estar en una ventana muy olvidada en Málaga.

Procedimiento oficial

El equipo cajista y el pívot catalán terminan su relación contractual este mes de junio y aparece el derecho de tanteo. Para que Sima aparezca en ese lista, el Unicaja le tiene que haber hecho una oferta de renovación, como mínimo, en los mismos parámetros económicos anteriores. Aunque lo cierto es que este mecanismo es un arma de doble filo.

Sima machaca el aro ante el Tenerife. / ACBPHOTO/M.POZO

Es verdad que los clubes propietarios se agarran hasta el último momento para mantener a sus jugadores y si estos reciben ofertas de otros equipos, la entidad que posee el jugador tiene varios días para igualarla. Habrá que ver este martes si en esta situación se encuentran el Unicaja y el pívot catalán. El problema del derecho de tanteo es que si otro equipo hace oferta por Sima, en Los Guindos están obligados a igualarla no solo en lo económico, también en el número de años para retenerlo.

Si aparece en el derecho de tanteo, el club de ACB que lo pretenda tiene para presentar una oferta del 25 de junio al 7 de julio. A partir de ahí, el Unicaja dispone de cinco días para tomar una última decisión.

Hasta el momento, las partes no han llegado a un acuerdo para renovar y todo orbita con que Sima quiere jugar más minutos. Con la 'presunta' llegada de Balcerowski y Kravish, seguiría siendo el tercer pívot y no es un papel que quiera desempañar. Así que, este martes, más pistas sobre su futuro, tanto si aparece como si no.