Olek Balcerowski cierra su fichaje por el Unicaja por dos temporadas, con opción a ampliar la vinculación hasta 2027

No es oficial, pero lo será más pronto que tarde porque el acuerdo está cerrado y solo cuestiones legales con el Panathinaikos, su último equipo, impiden poder anunciar el fichaje a día de hoy. Olek Balcerowski y el Unicaja han cerrado un acuerdo para que el pívot polaco juegue en Málaga las dos próximas temporadas 2024/2025 y 2025/2026, con opción a ampliar esa relación contractual un año más, la 2026/2027. O sea, que Balcerowski y el Unicaja firman un contrato en formato 2+1, aunque con cláusulas de salida cada uno de los veranos, con cantidades diferentes dependiendo si su destino es a un equipo de la Euroliga o a una franquicia de la NBA.

El acuerdo es total entre las partes y supone un movimiento hábil de mercado para la entidad cajista, que refuerza la posición de pívot de cara al proyecto verde y morado de la próxima temporada 2024/2025 con un jugador pretendido por otros clubes europeos y españoles, pero que apuesta por el Unicaja y por Málaga para crecer en lo personal y en lo profesional.

No ha sido un fichaje sencillo. Es verdad que el jugador y su agente, Misko Raznatovic, tienen claro que el Unicaja es el equipo perfecto para que Balcerowski relance su carrera después de un año en el que no ha tenido casi protagonismo en el Pao, vigente campeón de la Euroliga, aunque con el polaco inédito en la pasada Final Four de Berlín. Pero a pesar de tener al Unicaja como destino ideal, es cierto que a la hora de sentarse y plantear los términos contractuales, Balcerowski ha querido imponer cláusulas de escape cada verano a la NBA, además de para la Euroliga, en caso de que le surja una oportunidad en la mejor liga del mundo tanto en el verano de 2025 como en el de 2026.

Olek Balcerowski y Walter Tavares, en el Panathinaikos-Real Madrid de la Euroliga jugado en Atenas. / EFE

Con la NBA en el radar

Y es que el que será nuevo pívot cajista a partir del próximo curso llega a Málaga con la idea de que el Unicaja sea un trampolín para él hacia la liga americana. Balcerowski confía en poder explotar sus virtudes en la Liga Endesa y en un equipo que en las dos últimas temporadas ha demostrado poder competir contra cualquiera y estar capacitado para ganar títulos.

Sin mucha presencia de minutos ni protagonismo en la rotación del Panathinaikos este curso recién terminado, los números del polaco en la Liga de Grecia han sido: 6.3 puntos y 4.3 rebotes para 8.8 de valoración en un total de 21 partidos, con 15 minutos de media. Por lo que se refiere a sus números en la máxima competición del baloncesto europeo: 24 partidos, con siete minutos de media y 2.8 puntos (63% en tiros de dos, 70% en libres y 11% en triples), 1.3 rebotes y 3.1 de valoración.

Cupo de formación

El jugador polaco de 2.15 metros y 23 años, con pasado en el Dreamland Gran Canaria, es cupo de formación, lo que hace que este fichaje sea también estratégico a la hora de conformar el proyecto verde de la próxima campaña. Con Alberto Díaz, Djedovic, Barreiro y Tyson Pérez con contrato en vigor, Balcerowski será el quinto cupo que exige la FIBA para jugar la BCL, sin descartar todavía la renovación de Yankuba Sima, que estará en la lista de jugadores sometidos al derecho de tanteo. En ese caso, serían seis.

Con Polonia en el Preolímpico

Balcerowski está concentrado con el equipo nacional de Polonia para preparar el Preolímpico de Valencia, en el que su selección será uno de los cinco rivales que tendrá España en La Fonteta para buscar el billete para los Juegos Olímpicos de París de este verano.

