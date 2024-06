Sorteo de la BCL: el Unicaja conoce este miércoles a sus primeros rivales

La nueva temporada de la BCL arranca este miércoles. No porque haya partidos, pero sí porque tendrá lugar en The Patrick Baumann House of Basketball, sede de la FIBA en Mies (Suiza), el sorteo de la fase regular de la Basketball Champions League 2024/2025 (BCL), un evento que tendrá lugar a las 11:00 horas y que será retransmitido por el canal de YouTube de la BCL.

El Unicaja, en su calidad de campeón, partirá como uno de los grandes favoritos al título, en la que será ya cuarta temporada en la competición. En representación de Unicaja Baloncesto estarán presentes en el acto el presidente del club, Antonio Jesús López Nieto; el gerente, Francisco Sáez; y el embajador, Carlos Cabezas.

Así están repartidos los equipos en los cuatro bombos de cara al sorteo. / BCL

28 clubes se han clasificado directamente para la fase regular de la BCL, a quienes se unirán otros 4 que tendrán que conseguir los últimos billetes a través de las Rondas de Clasificación, que se disputarán en septiembre. Para el sorteo, los equipos estarán divididos en cuatro niveles con 8 equipos cada uno, con los que se irán configurando los grupos, no pudiendo coincidir equipos del mismo país ni del mismo bombo del sorteo, por lo que el Unicaja evita de cara a la primera fase al Tenerife, el UCAM, el Baxi Manresa, el AEK, el Rytas Vilnius, el Hapoel Holon y el Galatasaray.

El Unicaja ganó el título en Belgrado / BCL

4 Bombos

El Unicaja se encuentra en el Nivel 1 junto al resto de grandes favoritos para jugarse el título en la Final Four: Tenerife, BAXI Manresa, UCAM Murcia, Hapoel Netanel Holon (Israel), Galatasaray (Turquía), Rytas Vilnius (Lituania) y AEK Betsson BC (Grecia).

En el Nivel 2, está el Peristeri (Grecia), el Filou Oostende (Bélgica), el Pinar Karsiyaka (Turquía), el Falco Szombathely (Hungría), el Igokea m:tel (Bosnia y Herzegovina), el VEF Riga (Letonia), el Promitheas Patras (Grecia) y el Bertram Derthona Tortona (Italia). En principio, italianos y turcos deberían ser los más complicados.

En el Nivel 3, están el King Szczecin (Polonia), el Pallacanestro Reggiana (Italia), el Rasta Vechta (Alemania), el Niners Chemnitz (Alemania), el Maccabi Ramat Gan (Israel), el Nanterre 92 (Francia), el Saint-Quentin (Francia) y el Manisa BBSK (Turquía).

En el Nivel 4 se encuentran el Wurzburg Baskets (Alemania), el FMP Soccerbet (Serbia), el Kolossos H. Hotels (Grecia), el Slask Wroclaw (Polonia) y los 4 ganadores de los grupos de la Ronda de Clasificación.

Series de Play-In y grupos de octavos de final

No habrá sorteos adicionales para los Play-Ins ni para los octavos de final. Los equipos en segundo y tercer lugar de los grupos adyacentes de la temporada regular se enfrentarán en series de Play-In al mejor de tres (A2 v B3, B2 v A3; C2 v D3, D2 v C3; E2 v F3, F2 v E3; G2 v H3, H2 v G3), y los ganadores de cada pareja pasarán a un grupo de octavos de final predeterminado:

Grupo I: A1, E1, C2/D3, G2/H3

Grupo J: B1, F1, D2/C3, H2/G3

Grupo K: C1, G1, B2/A3, E2/F3

Grupo L: D1, H1, A2/B3, F2/E3

La temporada regular 2024-25 comenzará el 1 de octubre de 2024.