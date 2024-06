El Unicaja y Yankuba Sima negociaron hasta última hora del lunes, sin llegar a ningún acuerdo

El Unicaja y Yankuba Sima no llegaron a un acuerdo para la renovación del contrato del pívot catalán, por lo que este martes fue incluido oficialmente en la lista de jugadores sometidos al derecho de tanteo de la ACB, mecanismo por el cual el club de Los Guindos se asegura la continuidad de Sima en Málaga la próxima temporada 2024/2025, salvo que otro equipo en estas dos próximas semanas le haga una oferta formal que el Unicaja no pueda o no quiera igualar, lo que liberaría sus derechos para que pueda firmar por ese otro club, que todas las fuentes afirman que es el Dreamland Gran Canaria.

7 de julio, fecha límite

Las fechas a partir de ahora son las siguientes: el "Granca" (o el que sea) tiene como tope el 7 de julio para presentar una oferta por el jugador. A partir del día que esa propuesta contractual se presente en la ACB, el Unicaja dispone de cinco días para tomar una última decisión: igualarla y quedarse con el jugador o dejarlo libre y que fiche por ese otro equipo que lo pretende. Habría una tercera vía, que sería que el Unicaja y el Granca" negociaran una indemnización para que el club verde libere sus derechos y se retire de la puja, sin necesidad de agotar esos plazos. La cuarta opción sería que Sima se fuera al extranjero, aunque los derechos para la ACB serían siempre del Unicaja, en el caso de que el pívot internacional quisiera regresar en el futuro al baloncesto español.

Yankuba Sima acaba contrato con el Unicaja este mes de junio. / ACBPHOTO/M.POZO

Las dudas de Sima

La verdad es que hasta el mismo lunes no se produjo una decisión definitiva en el club cajista sobre Yankuba Sima. Desde que acabó la temporada son varias las conversaciones que el club ha mantenido con su agente e incluso el jugador también ha dialogado en más de una ocasión con Juanma Rodríguez, director deportivo, y con Ibon Navarro, entrenador, sobre la opción de que Sima renovara su contrato con el Unicaja.

El jugador no ve claro su rol en el equipo, con David Kravish y Olek Balcerowski como compañeros de posición. Sima quiere minutos y piensa que en el próximo proyecto del Unicaja 24/25 puede perder protagonismo, algo que le hace dudar sobre su continuidad vestido de verde y morado.

Conversación de última hora

Este pasado lunes, solo unas horas antes de que cada club tuviera que enviar a la ACB la lista de los jugadores sometidos al derecho de tanteo, hubo un último intento entre las partes para tratar de cerrar la renovación. Hubo una última oferta del Unicaja, una contraoferta posterior del agente de Sima... pero sin entente cordial entre las partes lo que ha desembocado en la situación actual de que esté en la lista de "tanteados".

Yankuba Sima llegó a mitad e la temporada 2022/2023 a Málaga. / ACBPhoto

Es la hora del Dreamland Gran Canaria

El Unicaja, al poner a Sima en el tanteo, demuestra que su interés por el jugador es real, aunque no lo va a ser a cualquier precio. Ahora es el Gran Canaria el que debe demostrar si va en serio o no en su deseo de firmar a Sima. Se ha hablado mucho en Las Palmas de esta posible operación en las últimas semanas, pero ahora ha llegado el tiempo de dejar de hablar y pasar a los hechos. Es el momento de poner el dinero encima de la mesa. Después, será el Unicaja el que valore si merece la pena igualar la oferta que hagan los canarios para así poder retener a Sima o se decide descartar al catalán y buscar otras opciones en el mercado.