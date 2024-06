El Unicaja pone en marcha su campaña de abonados 2024/2025 "A flor de piel"

Más de 10.000 personas fueron protagonistas en el Palacio Martín Carpena de cada partido que el Unicaja jugó la temporada recientemente finalizada, tanto en la Liga Endesa como en la Basketball Champions League, competición que el Unicaja ganó en la Final Four de Belgrado, el pasado mes de abril.

El club de Los Guindos anunció este viernes la renovación de los abonados del pasado curso 2023/2024 sin necesidad de hacer ninguna gestión, sin molestias ni desplazamientos: una renovación automática, siempre que el abono esté domiciliado y esté al corriente del pago.

Aquellos que necesiten hacer cualquier gestión: actualizar sus datos, cambiar la forma de pago o darse de baja podrán hacerlo del 1 al 7 de julio enviando un correo a abonados@unicajabaloncesto.com facilitando sus datos (nombre y DNI) o de forma presencial en las tiendas de Los Guindos (de lunes a viernes) y Acera de la Marina (de lunes a sábado). Para solicitar un cambio de sitio manteniendo el abono, podrá hacerse únicamente a través del correo electrónico y se atenderá una vez confirmadas las bajas que se produzcan en este plazo.

Para la próxima temporada, de nuevo el abono incluirá todos los partidos que dispute el Unicaja en el Martín Carpena en Liga Endesa (Liga Regular y play off) y Basketball Champions League (Regular Season, Round of 16 y play off) por un precio único y cerrado.

El Martín Carpena ha sido el jugador número 6 del Unicaja durante toda la temporada. / Gregorio Marrero

Los abonos del Unicaja tienen precios para todos los bolsillos, según la zona o la edad. A los Jóvenes (nacidos entre 1994 y 2009) su abono les sale un 30% más barato que el precio de Adulto y a los Infantiles (nacidos entre 2010 y 2019), un 50% sobre el precio de Adulto en todas las zonas, menos Vip Pista. Todos los precios serán, como siempre, más económicos para los que renueven de la anterior campaña (aproximadamente un 15% de descuento). Y como siempre, con un montón de ventajas y facilidades que hacen incuestionable la decisión de seguir siendo abonado del Unicaja.

Desaparece la modalidad de Abonado “Siempre te Llevo Conmigo,” tras las dos temporadas comprometidas y ahora todos los abonados renovados tendrán las mismas condiciones.

Abonos renovados

Con un precio inferior al abono nuevo (alrededor del 15 % de descuento), los abonados renovados podrán seguir disfrutando del Carpena desde 14 €/mes (adulto), 9,83 €/mes (Jóvenes hasta 30 años) o 7 €/mes (Infantil menores de 14 años). Tener el abono del Unicaja supone un ahorro muy considerable con respecto a la compra de entradas en taquilla partido a partido.

Precios abonos temporada 2024 2025. / ACB

Abono digital

El abono se puede descargar directamente en el móvil desde el perfil web (Mis Abonos/Passbook), para acceder directamente al Carpena los días de partido usando el dispositivo, con un método cómodo, práctico y sostenible. Si el aficionado ya lo tiene descargado de la temporada anterior, seguirá siendo válido con el mismo código QR, salvo que haya cambiado de sitio o de categoría.

Si se prefiere el método tradicional, la tarjeta de abonado de la pasada campaña seguirá siendo válida y en ella se cargarán automáticamente los partidos de la temporada 24/25. En caso de no conservar la tarjeta, el abonado puede dirigirse a abonados@unicajabaloncesto.com para solicitar su duplicado por un precio de 5 euros.

Además, operar desde el perfil web de abonado es una forma fácil y rápida de hacer todas las gestiones sin tener que desplazarse o llamar por teléfono: ceder una entrada a un amigo o familiar, devolver la entrada al club para su venta, en los partidos en que se active esta opción, cambiar de categoría la entrada para un determinado partido.

Abonos nuevos

Una vez finalizada la campaña de renovación y en función de las bajas producidas, se pondrán a la venta los abonos disponibles (que no superarán el número de abonos de la temporada pasada), a través de la lista de espera. Si algún aficionado cajista desea inscribirse en ella, hay que escribir un email abonados@unicajabaloncesto.com.

Precios abonos nuevos. / Unicaja

Equipo de Chicui

Los niños menores de 5 años (nacidos entre 2020 y 2024) pueden tener también su tarjeta de abonado del Equipo de Chicui. Por solo 20 € al año, podrá acceder a todos los partidos, acompañado de un adulto y sin ocupar localidad (pero pasando el control de acceso con su tarjeta, necesario por razones de seguridad).

Así tendrá también ofertas, promociones y actividades que a lo largo de toda la temporada se van a organizar. Además, cuando cumpla los 5 años y sea necesario hacerse abonado con asiento asignada tendrá el precio reducido de abonado renovado, siempre que haya disponibilidad.

Los abonos del equipo de Chicui no se renuevan automáticamente. Por lo que las personas que lo tuvieran la campaña pasada, o los que quieran adquirir uno nuevo, deben contactar con el club por email en abonados@unicajabaloncesto.com o de forma presencial en las tiendas de Los Guindos y Acera de la Marina.

La afición cajista, en un partido de Liga Endesa. / Gregorio Marrero / LMA

Pago a plazos sin intereses

El pago se puede hacer hasta en 12 plazos, de julio de 2024 a junio de 2025, sin ningún tipo de recargo, aunque podrá hacerse en menos plazos si el abonado lo solicita o si el abono se adquiere después de julio.

Entradas extra más baratas

Los abonados del Unicaja tienen la posibilidad de adquirir hasta 16 entradas en taquilla con descuento para sus acompañantes (máximo 2 por partido, para todos los encuentros de la fase regular de la Liga Endesa -excepto Real Madrid, Barça y Playoff- y fase regular BCL y Round 16 de la BCL). Para cada partido hay un cupo limitado disponible para esta promoción.

Descuento en tienda del club

10 % de descuento en la línea de ropa de temporada y todos los productos de las tiendas oficiales, no acumulables a otras ofertas o promociones.