Jonathan Barreiro, Carmen Ruiz y Carlos Cabezas visitan el Campus Fundación Unicaja

Como cada verano, el Campus Fundación Unicaja vuelve a abrir sus puertas para los 300 participantes que completan el primer turno desde el pasado sábado en las instalaciones de la Residencia Escolar Andalucía. No obstante, este martes hubo visita de gala con la presencia de los jugadores Jonathan Barreiro y Carmen Ruiz, y el embajador cajista Carlos Cabezas.

El alero sabe de primera mano lo que es ser uno de los participantes del campus, al que llegó desde Galicia: "Me acuerdo de todo cuando estuve aquí, me hace mucha ilusión volver porque yo he estado ahí donde están ellos", a lo que se sumó más tarde la escolta: "Estuve aquí en tres veranos consecutivos y me hace bastante ilusión".

Carmen Ruiz, Carlos Cabezas y Jonathan Barreiro en el Campus Fundación Unicaja / Álex Zea

Jugadores del primer equipo

Ahora los dos están en el otro lado de la moneda y se sienten incluso más emocionados que entonces: "Después de tantos años, venir aquí y ver la cara de ilusión a los niños por ver a un jugador ACB es genial. Les animo a que sigan disfrutando, que los campus están para eso, para disfrutar, para hacer amigos... y que luchen por su sueño", trasladó el gallego, recientemente renovado para seguir compitiendo por todo en Málaga.

"El sueño de cualquier jugador o jugadora que viene al campus es que con el paso de los años seas el invitado especial. Me ha gustado mucho ver la cara de ilusión de los niños e incluso algunas de las preguntas porque eran las que yo hacía cuando estaba en el Campus de participante", expuso Ruiz.

Por su parte, Cabezas valoró la importancia del evento y lo que supone para una figura como él seguir acudiendo año tras año: "Es un acierto total este Campus de Baloncesto Fundación Unicaja. Es algo motivador para los chavales y es un orgullo venir cada verano a visitar a los chicos y chicas".

Jonathan Barreiro, firmando a los niños participantes en el campus / Álex Zea

Firmas y fotos

Además de hablar un rato con los participantes del campus y aclarar todas sus dudas, Barreiro, Ruiz y Cabezas pasaron un rato entretenido con los más pequeños en el que participaron en concursos de tiros y en los bailes ya habituales. También quisieron inmortalizar el recuerdo de un día tan especial con autógrafos en camisetas y zapatillas, así como dejar impronta con multitud de fotografías.