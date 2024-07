Balcerowski: adiós al Preolímpico, ¿hola al Unicaja?

Olek Balcerowski ha puesto este jueves el punto y final a su camino en el Preolímpico de Valencia. De una forma agónica y casi sin esperarlo, Finlandia se impuso en los últimos segundos (88-89) para convertirse en el rival de España en las semifinales. La mala noticia es que la 'marea verde' pierde un gran atractivo al que seguir. La buena es muy clara: ¿acelera esta eliminación su llegada al Unicaja?

No estuvo del todo fino Balcerowski en el encuentro de este jueves. Al menos, no tanto como maravilló ayer con 22 puntos y 4 asistencias ante Bahamas. No tuvo tantas oportunidades de lanzar a canasta -solo 2 tiros de campo-, pero sí que trató de contribuir al resto de sus compañeros, aunque el seleccionador le castigó con cada error que cometió en defensa. Al final, 1 punto, 3 rebotes y 4 asistencias.

Eso sí, dejó imágenes en las que se le vio tocado físicamente. Durante la primera parte, se marchó varias veces al banquillo para tratarse la cadera. Incluso se tumbó en el suelo, por detrás de los suplentes, para estirar con el fisioterapeuta. Tras el descanso no evidenció ningún signo de dolor, pero sí que podría explicar el menor rendimiento mostrado.

¿Acelerón hacia Málaga?

La pregunta, una vez ha cerrado su estancia en el Preolímpico, es otra bien diferente. ¿Supone esta derrota un acelerón con destino a Málaga? Lo cierto es que podía esperarse que jugase con su selección siendo ya oficial su fichaje por el Unicaja. Preocupación por ello en Los Guindos no hay porque es una incorporación ya cerrada, tal y como anunció este periódico, y todo está en las manos del Panathinaikos.

Es el conjunto griego el que tiene que dar el próximo paso. Una vez rescinda el contrato que mantiene con el polaco, habrá vía libre para que su aterrizaje en el Carpena sea ya un asunto cerrado. Habrá que esperar cómo avanzan los días y cómo se van sucediendo los hechos. La 'marea verde' ya pudo ver de lo que es capaz Balcerowski. Ganas no faltan para verlo vestido de verde y morado a las órdenes de Ibon Navarro.