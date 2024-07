La cuenta atrás definitiva por Sima en el derecho de tanteo

La 'operación Sima' entra este viernes en sus últimas horas... al menos en lo que se refiere al derecho de tanteo y a la sombra del Gran Canaria. El Unicaja sigue a la espera de posibles acontecimientos porque el 7 de julio, este domingo, acaba el plazo en el que el conjunto claretiano puede presentar una oferta por los servicios del pívot. Sin embargo, ni lo ha hecho ni mucho menos tiene claro si lo va a hacer.

Las cartas están sobre la mesa por parte del club de Los Guindos y de forma muy clara. Como ya adelantó este periódico, la dirección deportiva le ha planteado a Sima una oferta de renovación hasta 2027 en formato 2+1, con el que la entidad cajista se guarda una opción de corte al final de la segunda temporada. Además, bien valorado económicamente con una propuesta algo inferior a 700.000 euros en esos dos primeros años.

Sima machaca el aro ante el Tenerife. / ACB Photo / M. Pozo

¿Qué es lo que va a hacer el Gran Canaria finalmente? El hasta ahora pívot cajista era la apuesta principal en las islas para acompañar a Mike Tobey en la pareja de '5' de Jaka Lakovic. Sin embargo, la apuesta del Unicaja hizo tambalear cualquier intención de propuesta que pudieran presentar. Hay que tener en cuenta que a ellos aún les queda por fichar un escolta, se especula que Joe Thomasson, y que la inyección económica llegará ahí.

Futuro incierto

Ahora bien, en caso de que el club de Sitapha Savané se retire definitivamente y no presente ningún tipo de oferta a la ACB, el futuro de Sima como jugador verde y morado no está nada claro. Juanma Rodríguez ha trabajado en esta operación desde el primer día. No fue posible llegar a un acuerdo antes del comienzo del derecho de tanteo, aunque se negoció hasta última hora, y todo va a quedar en el aire.

Si todo sigue tal y como está, los derechos de Sima en la Liga Endesa pertenecerán al Unicaja. A partir de ahí se abren varios escenarios: que renueve finalmente para seguir jugando en el Carpena, que se marche fuera de España o que siga en Liga Endesa siempre y cuando quien lo quiera pase por caja en Los Guindos, algo extraño si nadie ha presentado oferta en el derecho de tanteo.

Así que esta es la situación. Quedan menos de 72 horas, pero serán muy largas a la espera de algún movimiento de última hora.

