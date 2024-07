Tyson Pérez: "Todo jugador sueña con esta oportunidad"

Este martes tuvo lugar la presentación de Tyson Pérez como nuevo jugador del Unicaja. Hace casi un año se hizo oficial su fichaje, pero ya habla y entrena como un cajista más después de haber comenzado a entrenar en Los Guindos. De hecho, fue un día especial para él porque se estrenó ante los medios en el Campus Fundación Unicaja, al que él asistió de niño y al que regresó como verde y morado.

Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, se mostró muy contento por la llegada del hispano-dominicano a las filas malagueñas. "Es un fichaje importante a nivel estratégico de cara al futuro por ser cupo. Nos puedes aportar todo tu talento físico, tu hambre y tu energía. En este equipo que ha tenido pocos cambios vas a ser muy importante. Tendremos que intentar ayudarte a que te integres lo más rápido posible, ese va a ser el trabajo del club. Tenemos un doble reto es al ser un jugador que tiene margen de mejora en aspectos técnicos y tácticos, te vamos a ayudar a que sea mejor jugador", declaró antes de dar paso a Tyson Pérez.

Salto al Unicaja

"Estoy muy contento. Al final todo jugador sueña con esta oportunidad, con venir a un equipo como Unicaja. Intentaré dar el 100%, lo daré todo por esta camiseta. Espero poder aportar mi granito de arena a que este club pueda conseguir los objetivos".

Cesión en el Andorra

"Lo pensé poco, estaba concentrado en ayudar a Andorra con sus objetivos. Una vez acabó la temporada sí que me fui preparando".

Aportación

"Tema físico, hambre, rebotear, ser agresivo. Tengo muchas ganas y hambre, ese será mi mayor punto".

Relación con Ibon Navarro

"He estado bastantes años con él, me entiendo muy bien, es todo muy fluido. Al final, él sabe que tengo esa energía y ese hambre, confía en mí y en aportar mucho esa intensidad".

Ibon Navarro y Tyson Pérez ya coincidieron en el MoraBanc Andorra. / ACBPHOTO

Contactos con la plantilla

"Con el núcleo español tengo muy buena relación. Barreiro y yo somos de Galicia, estuvimos hablando del equipo. Me dijo que iba a estar muy bien, que el equipo es estupendo y que nos lo pasaríamos bien".

Posición en la pista

"El jugador tiene que pensar en estar en el campo, da igual la posición. No he hablado de eso aún, simplemente quiero estar en el campo".

Historial de lesiones

"Trabajo. Por eso estoy ya en Los Guindos, para prevenir las lesiones y mejorar. No se puede prevenir algo si no es trabajando. Quiero que este año no pase y estoy haciendo todo lo posible para que no vuelva a suceder".

Exigencia

"El listón es muy alto, era algo que ya sabía. Ya me dijeron que esto iba a ser un proceso de futuro. Hay varios jugadores con muchos años. Sabía que era un proyecto muy serio con buenos jugadores".

Inicio de temporada

"Con dos torneos para empezar jugar, es muy bonito. Juegas contra los mejores. Tengo muchísimas ganas de que llegue".