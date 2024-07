El Unicaja y Will Thomas esperan la llamada definitiva

El mercado de fichajes del Unicaja está pendiente de muchas pequeñas decisiones que pueden hacer que el puzzle se descuadre, al menos en cuanto a lo que estaba planificado hasta el momento. ¿Qué es lo que va a ocurrir con Yankuba Sima y su futuro? ¿Cuándo va a ser oficial la rescisión de contrato de Olek Balcerowski con el Panathinaikos? Sin embargo, entre todos ellos hay un nombre muy especial por lo que significa en el club: Will Thomas.

El ala-pívot de Baltimore, ahora mismo, no tiene contrato con el Unicaja. La relación contractual se acabó el pasado mes de junio, pero solo la contractual porque el contacto entre las dos partes desde el final de temporada ha sido continuo semana tras semana. El estadounidense se desplazó hasta su tierra para poder tomar una decisión en frío y es una situación que en el club siguen con especial cuidado.

Will Thomas y Dylan Osetkowski, en un entrenamiento. / UNICAJABFOTOPRESS/M.POZO

¿Tiene sitio Will Thomas?

Will Thomas debe decidir si quiere seguir jugando al baloncesto o no. Es cierto que su final de curso dejó un sabor amargo, pero el cómputo global demuestra que sigue teniendo mucho baloncesto en sus manos y de muy alta clase. No obstante, y dejando a un lado la resolución que pueda tomar el propio jugador, hay una pregunta muy importante: ¿tiene sitio en el Unicaja 2024/25?

La confección de la plantilla ahora mismo es muy clara. Dylan Osetkowski, Melvin Ejim y Tyson Pérez son los jugadores que se van a disputar el puesto de ala-pívot. Eso sí, cualquiera puede jugar minutos en otras posiciones, siguiendo adelante con el modelo de éxito basado en la polivalencia. Así que la respuesta de primeras podría parecer clara... aunque desde la dirección deportiva pueden trasladar otra visión.

Esto fue lo que dijo Juanma Rodríguez sobre el futuro del de Baltimore y su posible hueco en la plantilla en la presentación del hispano-dominicano: "Tenemos que hablar con Will, en algún escenario podría estar. Primero hay que respetar la decisión que tome. Venimos hablando todas las semanas. Ha tenido algún escenario en el que podría entrar, dependiendo de cómo transcurra todo".

Tyson Pérez es uno de los jugadores que ocupará la posición de '4'. / Álex Zea

Papel de Olek Balcerowski

Es decir, ¿está condicionada su continuidad a la no llegada de Olek Balcerowski? Es cierto que el Unicaja ya tiene cerrado su acuerdo con el pívot polaco, pero aún no se ha hecho oficial la rescisión de contrato con el Panathinaikos. Por lo que en Los Guindos podría estar guardado ese 'plan B' en la recámara.

Habrá que ver cómo va avanzando todo. A 10 de julio, hay tiempo para tomar decisiones. Hasta mediados de agosto no empieza la pretemporada, pero ya se sabe que cuanto más se avance, menor será el margen de movimiento.

