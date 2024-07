Esta es la emotiva carta de despedida de Will Thomas hacia el club, la afición y la ciudad de Málaga

Nada más acabar la temporada, con la derrota en semifinales frente al UCAM Murcia, Will Thomas pidió al club un tiempo prudencial para decidir su futuro. En su cabeza, una duda: retirarse del baloncesto o seguir un año más en activo en el Unicaja. Solo había estas dos opciones.

Este 11 de julio ha llegado la respuesta a esa pregunta. "Tito" Will ha anunciado su retirada y lo ha hecho acompañado de esta emotiva carta de despedida que ha querido compartir a través del propio Unicaja Baloncesto:

Carta de despedida de Will Thomas en inglés y en español. / Unicaja

Querido Unicaja

Ha sido un gran camino, pero esto es el final. Dejo el equipo y me retiro del baloncesto profesional. Gracias por todos los buenos recuerdos que recordaré el resto de mi vida.

Primero, me gustaría agradecer al Club por creer en mí y darme la oportunidad de jugar al máximo nivel en Europa hace ya casi 10 años. Aunque decidiera dejar el equipo después de dos temporadas, siempre supe que había posibilidad de volver. Hace dos años esa posibilidad se volvió realidad y fue increíble desde entonces.

Ahora me gustaría agradecer a todos mis compañeros y staff con los que he tenido la oportunidad de trabajar durante mi tiempo con el equipo. No habría podido ser el jugador que he sido sin vuestro apoyo, guía y sacrificio. He aprendido mucho de cada uno de vosotros cada día. Muchas gracias por todo.

Lo siguiente es agradecer al Carpena. Con vuestro apasionado apoyo al equipo fuimos capaces de alcanzar nuevas cotas las dos últimas temporadas. Gracias a todos los aficiones por ser el sexto hombre en el Carpena.

Y, por último, me gustaría expresar mi amor por la ciudad de Málaga. He podido experimentar todo lo que la ciudad tiene que ofrecer y considero Málaga mi segundo hogar. La ciudad ha hecho que jugar para el Unicaja haya sido mucho más fácil y estoy muy agradecido por ello.

Gracias Unicaja, de todo corazón!!

Will Thomas #10, 15, 34

PD. Si vuelvo al Carpena, firmaré autógrafos y me sacaré fotos con todo el mundo.

Adiós también en Instagram

En su cuenta de Instagram ha publicado otra carta, en inglés, agradeciendo al baloncesto todo lo que le ha dado en estos años.