El mundo del baloncesto despide a Will Thomas

Pese a que la temporada acabó hace un mes, seguro que aquel que entre al Carpena en estos días aún puede oír algún eco de uno de los cánticos que más enloquece al aficionado de Unicaja: "Will, Will, Will". Cuatro letras que componen el nombre de uno de los jugadores más queridos de la afición cajista y que representa al "cuatro" de Baltimore que ha hecho las delicias de los aficionados malagueños en cuatro temporadas divididas en dos etapas. La cosa va de cuatros.

Entre el vestuario de Unicaja ha calado la etapa de Will Thomas en Málaga y han sido varios de sus compañeros los que le han respondido a la carta de despedida publicada en Instagram. Alberto Díaz le ha dedicado una cabra y un corazón, Dylan Osetkowski se ha referido a él con el apelativo cariñoso de OG y le ha espetado un "Felicidades por la carrera, campeón"; Tyson Carter se ha referido a él también como un OG y le ha felicitado por "La gran carrera, hermano"; mientras que el propio Unicaja ha respondido con corazones verde y morados y la palabra leyenda. Todo esto ha sido en el idioma natal de Will Thomas, el inglés.

La sopesada decisión y la tensa espera que estaba dejando el anuncio de si seguía vistiendo de verde o no ya daba pistas de que su futuro podría estar lejos del parqué. A sus 38 años ha decidido dejar el baloncesto profesional, pero lo que ha hecho en su trayectoría le ha servido para marcharse con el recuerdo y las despedidas de compañeros, clubes, periodistas y aficionados del deporte del balón naranja. Algunas de las más destacadas son las siguientes: