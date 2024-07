Will Thomas se retira del baloncesto

Era una de las noticias que la afición del Unicaja estaba esperando. El paso de las semanas y las "pistas" en la configuración de la plantilla verde y morada 24/25 ya anunciaban que el "tito Will" no seguiría vistiendo de verde y morado, pero la esperanza no se perdía. Pero esta pasada madrugada, hora española, el jugador norteamericano ha decidido poner punto final a su carrera a los 38 años de edad de manera oficial.

Su trayectoria la cierra en Málaga, donde estuvo 4 temporadas en 2 etapas diferentes y en las que disputó 248 partidos con el Unicaja, siendo el jugador 12º en partidos disputados con el Unicaja y el tercer extranjero de la lista. Eso sí, con un porcentaje del 98.80% de partidos disputados mientras formaba parte de nuestro equipo, es el mejor de nuestra historia en esta estadística de entre los jugadores con más de 200 partidos, un dato realmente espectacular.

El jugador, nacido en Baltimore el 1 de julio de 1986 pone de esta manera punto y final a una trayectoria tras lograr en estas dos últimas campañas la Copa del Rey 2023 y la BCL 2024.

En sus 4 temporadas con nuestro equipo en dos etapas diferentes (2014-16 y 2022-24) se convirtió en un auténtico ídolo para el Carpena. Ese "Will, Will, Will" era uno de los cánticos más escuchados cada partido en el Martín Carpena.

Will Thomas, junto a Kendrick Perry, en el aeropuerto, antes de un viaje del Unicaja. / Alex Zea

Datos estadísticos

Si nos detenemos en los números, Will Thomas ha sido un jugador casi de hierro. Indestructible a prueba de golpes y de enfermedades. Ha disputado 248 de 251 partidos posibles en las 4 temporadas que ha estado en el Unicaja, sólo se ha perdido 3 encuentros. En sus 3 primeros años disputó el 100% de los partidos del equipo y en la última temporada por decisión del cuerpo técnico descansó en 3 encuentros, ya que había que rotar por ser una plantilla de 13 jugadores. Estos 248 partidos jugados de 251 posibles de Will Thomas en el Unicaja dan un 98.80% de partidos disputados mientras formaba parte de la plantilla verde y morada. Curiosamente, nunca se ha perdido un partido en el Martín Carpena con el Unicaja, habiendo jugado en Málaga los 124 posibles en estas cuatro temporadas.

Will Thomas celebra una victoria cajista. / ACBPHOTO

248 partidos jugados

Will Thomas ocupa la duodécima posición de jugadores con más encuentros del Unicaja, siendo el tercer extranjero de esta tabla, sólo superado por Kenny Miller (280) y Adam Waczynski (273). Entre otros muchos datos que ha acumulado con la camiseta cajista, destaca por ser el 7º mejor de nuestra historia en rebote ofensivo (362) y el décimo en rebotes totales (949).

"Ejemplo e ídolo en el Carpena"

El Unicaja ha reaccionado a este adiós del norteamericano con una nota de despedida en la que recuerda su paso por el club, lo coloca entre los mejores de la historia y en la que sentencia: "Gracias Will, ejemplo e ídolo en el Carpena".