El Unicaja y Rafa Santos separan sus caminos

Rafa Santos ya no es jugador del Unicaja. El joven canterano (2003) se despidió este viernes a través de sus redes sociales del club de Los Guindos después de haber acabado su vinculación contractual con la entidad cajista.

El jugador cordobés tenía 16 años, 10 meses y 10 días cuando debutó con el primer equipo, siendo en ese momento el segundo más joven de la historia, solo por detrás de Pablo Sánchez. Fue ante el Germani Brescia italiano, en la cuarta jornada de la liguilla de la primera fase de la Eurocup, la temporada 2020/2021.

Canterano

Base de 1.92 de altura, llegó el verano de 2019 a Los Guindos procedente de Cordobasket. Empezó la temporada 2019/2020 en el júnior B de Jesús Lázaro, pero las lesiones de los bases del equipo de la Liga EBA le hicieron "ascender" al equipo que entrenaba en aquel momento Antonio Herrera, justo antes de que la pandemia acabara con la competición. Su prometedora carrera se vio lastrada después por una grave lesión de rodilla, que le impidió tener continuidad y le cortó su progresión.

Este último curso estuvo cedido en el CB Morón de la LEB Plata, donde consiguió el ascenso y al que llegó desde el equipo EBA del Unicaja, una vez se recuperó de sus problemas físicos.

Rafa Santos, en un entrenamiento con el primer equipo / Unicaja CB

Carta de despedida

El jugador ha querido decir adiós al Unicaja con una carta de despedida:

"Ha llegado el momento de volar. Llegué a este Club de Unicaja siendo un chaval de 15 años y ahora me toca seguir haciendo mi camino.En estos años en Málaga he vivido experiencias maravillosas tanto en lo personal como en lo profesional. He vivido momentos únicos que un chaval ni se atreve a soñar, que voy a llevar dentro de mí toda mi vida y que me han formado como persona. He disfrutado de éxitos deportivos como haber podido jugar con el primer equipo y muchos otros que volverán sin duda, pero también he sufrido la cara más dura del deporte. Pero puedo decir que ya quedó atrás y todo esto me ha hecho ser más fuerte y tener más confianza en mí que nunca. Mi objetivo único era volver a sentirme jugador de baloncesto y eso lo he conseguido.

Quiero agradecer a cada una de las personas que han confiado en mí siempre, que no han dudado de mi capacidad de trabajo. Entre ellas, todo el personal de Los Guindos, a todos mis compañeros, fisios, preparadores, entrenadores; a nuestro Presi Antonio, Juanma y con mucho cariño a María. De una manera muy especial, a Ramón y a Jesús, que han sido un apoyo impagable en todos los aspectos.

Ahora solo pienso en jugar, entrenar y volver a jugar... Me vuelvo a sentir jugador de baloncesto. Volveré...

Málaga también es mi casa...

SIEMPRE TE LLEVO CONMIGO...

GRACIAS UNICAJA"