El Unicaja activa un plan B tras el "no" de Balcerowski

Olek Balcerowski no jugará la próxima temporada en el Unicaja. El viernes a primera hora de la noche, solo tres horas antes de que se cumpliera el plazo para que el Panathinaikos pudiera darle la carta de libertad, la prensa griega más afín al cuadro del trébol y a su extravagante presidente, Dimitris Gianakopoulos, anunciaba la continuidad del pívot polaco en el Pao, cumpliendo así el año de contrato que tiene firmado con el vigente campeón de la Euroliga. Este sábado, su agente, Misko Raznatovic, daba oficialidad a través de su cuenta de X a la noticia adelantada por el medio heleno: "Olek Balcerowski jugará un año más en el Panathinaikos".

La verdad es que la noticia ha cogido al Unicaja con el pie cambiado. Es verdad que en el club no se había sido tan optimista en tener cerrado el fichaje como hemos apuntado los medios de comunicación, pero lo cierto es que había un acuerdo cerrado con el jugador, con cantidades ya pactadas, tiempo de contrato establecido y cláusulas de salida distintas para Europa o para la NBA incluidas en el borrador de un acuerdo que, finalmente, ha ido a la papelera.

Olek Balcerowski, en el Preolímpico con Polonia. / FIBA

Preguntas pendientes

¿Qué ha pasado? ¿Por qué si el jugador quería venir a Málaga al final seguirá jugando en el Panathinaikos? ¿Quién tiene la culpa de este fichaje frustrado? La sombra alargada de Ergin Ataman, entrenador del Panathinaikos, aparece en el fondo de cualquier contestación sobre el "no fichaje" de Olek Balcerowski. No contó casi nunca con él la pasada temporada y aseguró hace unas semanas que buscaba en el mercado un jugador para suplir al polaco porque había leído que iba a ser jugador del Unicaja, pero este viernes, el día "d" en el que tenía que dar el ok a su salida rumbo a Málaga, dio un volantazo y dijo que "no".

Ergin Ataman, técnico del Panathinaikos, protesta a un árbitro.. / La Opinión

Plan B en Los Guindos

El nuevo panorama obliga ahora al Unicaja a buscar una alternativa a Balcerowski, que no hay que olvidar que era una apuesta estratégica clave en la planificación 2024/2025 por su condición de cupo, al tener formación deportiva en el Gran Canaria. Descartado Yannick Nzosa para ese puesto, porque aunque tiene contrato en vigor la decisión es volver a cederlo, el Unicaja busca ahora un pívot que tiene obligatoriamente que ser español, cupo (jugador formado en España), europeo o cotonú, ya que las dos plazas de extracomunitarios que permite la ACB están copadas por Tyson Carter y por Kameron Taylor.

La dirección deportiva encabezada por Juanma Rodríguez ha trabajado las últimas semanas en posibles recambios para todas las posiciones, pero mucho más centrado en el puesto de "2", ante la posibilidad de que Carter hubiera pagado su cláusula de salida, y también en la posición de "4", por si Dylan Osetkowski dejaba el equipo rumbo al Barça. El revés con Sima, con el que no se llegó a un acuerdo antes del derecho de tanteo, también provocó la búsqueda de alternativas en esa posición, pero siempre contando con que el fichaje estrella del verano iba a ser el pívot internacional polaco del Panathinaikos.

Ibon Navarro y Juanma Rodríguez deberán buscar ahora un pívot. / Unicajab/Fotopress

Yankuba Sima, pendiente de solución

La no llegada de Balcerowski al Unicaja abre un nuevo panorama también respecto al futuro de Yankuba Sima. El catalán tiene una oferta del Unicaja por dos temporadas, más una tercera opcional, que todavía no ha firmado el de Girona, que si no se queda en Málaga solo podrá jugar en el extranjero, al haber sido sometido al derecho de tanteo por el Unicaja. Sima no quiso renovar hace unas semanas porque entendía que la llegada de Balcerowski iba a limitar sus minutos en la rotación de Ibon Navarro. Ahora, sabiendo que el polaco se queda en el Panathinaikos, habrá que ver si eso precipita su renovación, que además sería importante para cuadrar los 5 cupos necesarios para jugar la Basketball Champions League, toda vez que en los 11 jugadores que tienen contrato en el Unicaja 24/25 solo son cupos de formación Alberto Díaz, Nihad Djedovic, Jonathan Barreiro y Tyson Pérez.

Ibon Navarro y Yankuba Sima conversan durante un partido. / ACBPHOTO

Búsqueda abierta

Nadie esperaba este revés con Balcerowski. El Unicaja ha demostrado los dos últimos veranos que sabe buscar y encontrar las mejores piezas posibles para reforzar la plantilla. Olek no va a ser el fichaje estrella de este verano, pero el club espera en breve poder cerrar una alternativa que colme las expectativas de Ibon Navarro. Toca esperar.

