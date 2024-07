El Unicaja aparca, pero no olvida la «operación Balcerowski»

Olek Balcerowski se ha convertido en el nombre propio del verano en clave Unicaja. El pívot polaco ha sido el principal objeto de deseo del club de Los Guindos durante las últimas semanas para reforzar la posición de «5». Hubo incluso un acercamiento con él y su representante que parecía definitivo para su llegada a Málaga, pero el Panathinaikos decidió el viernes pasado, contra todo pronóstico, confirmar al pívot polaco en su plantilla para la próxima temporada 2024-2025. Pero, ¿es una decisión definitiva?...

No se puede descartar que este culebrón tenga un nuevo capítulo más pronto que tarde. Es verdad que la dirección deportiva del Unicaja e Ibon Navarro trabajan ya en encontrar otra opción en el mercado, pero mirando de reojo cada día a lo que pasa en Atenas con el equipo del trébol y con la esperanza de que Balcerowski pueda volver a la puerta de salida.

Hay determinados indicios que invitan a no cerrar de forma definitiva esta puerta. Y es que el Panathinaikos sigue peinando el mercado en busca de un pívot, una operación que de concretarse de forma satisfactoria para los intereses del campeón de Europa, dejaría al polaco sin sitio en su plantilla 24/25.

Olek Balcerowski. jugador del Panathinaikos. / Euroliga

Ataman, clave del «no fichaje»

La versión «oficial» que ha dado Ergin Ataman, entrenador del Pao, para explicar su cambio de planes a última hora con Balcerowski es la ausencia en este mercado estival de un sustituto de garantías para la posición de «center», unido a la lesión que ha sufrido Kostas Antetokounmpo hace un par de semanas en el tendón rotuliano izquierdo, lo que deja a Mathias Lessort como único pívot sano del equipo a estas alturas de la postemporada. Balcerowski, con este panorama, es necesario para el cuadro heleno, pero si el Panathinaikos encuentra un refuerzo en estos próximos días, su salida volvería a ser una opción real.

La cuestión es saber si el Unicaja apostará por esperar a que llegue ese momento (sin tener la certeza absoluta de que se produzca) o se lanzará a por otra opción que le brinde el mercado. Hay que tener en cuenta que Balcerowski es cupo de formación por su pasado en la cantera del Dreamland Gran Canaria, una cuestión que a la hora de edificar el nuevo proyecto verde y morado convertía a Balcerowski en un fichaje «estratégico» de lo más interesante.

Alexander Balcerowski y Walter Tavares, en el Panathinaikos-Real Madrid. / EFE

Balcerowski: O Pao o Unicaja

Hay una cosa segura: si Balcerowski sale del Panathinaikos su destino será Málaga. Había un compromiso entre el Unicaja y el jugador con cifras y duración del contrato ya estipuladas semanas atrás y eso no ha cambiado... si es que las circunstancias varían y se puede dar esa operación.

El caso es que Juanma Rodríguez e Ibon Navarro trabajan estos días con otras opciones. Los agentes ofrecen muchos jugadores casi cada día y se estudian todas las probabilidades. Hasta ahora no ha convencido ninguna. La de Balcerowski está aparcada porque no depende ya ni del jugador ni del Unicaja, pero no se puede descartar al cien por cien.

El Panathinaikos y Ergin Ataman son los que tienen la llave. El jugador sabe que en Atenas no tendrá muchos minutos y que en Málaga podría ser un jugador franquicia ¿Tendrán paciencia en Los Guindos?...

