Balcerowski: "El Panathinaikos ha decidido que me quede y estoy contento con esto"

Olek Balcerowski aprovecha estos días de vacaciones para visitar Las Palmas. El pívot polaco ha sido estas últimas semanas noticia por su posible fichaje por el Unicaja, posibilidad que la pasada semana se complicó al decidir el Panathinaikos su continuidad un año más con el equipo del trébol.

Este jueves, Balcerowski habló por primera vez de esa opción de haber fichado por el Unicaja y de su actual situación con el equipo griego, vigente campeón de la Euroliga. Son las primeras declaraciones que da acerca de su movido verano, a las que ha tenido acceso La Opinión de Málaga:

"Estoy contento de poder volver al Panathinaikos, no era que quería irme, sino que era más decisión de ellos. Yo estuve esperando a lo que decidiese el PAO. Finalmente han decidido que me quede y yo estoy contento con eso".

Además, explica que ha sido una temporada agridulce para él en Grecia: " Al final es un poco agridulce porque siempre quieres jugar y estar disponible al equipo, pero estoy contento porque hemos ganado todo lo que podíamos ganar, la Euroliga, la Liga Griega, y contento de volver, intentar meterme otra vez ahí para luchar por minutos, estoy motivado".

Balcerowski, junto a Juancho Hernangómez. / Euroliga

Balcerowski explica también la derrota de Polonia en el Preolímpico ante Finlandia: "No sé, era una decisión del entrenador, que me pusiera un poco más abierto para abrir el campo y que no se encerrasen en la pintura, pero no salió como queríamos. Tenía pocos tiros, poco balón y las decisiones de tiempo no las tomó , de cambiar algo o alejarme del aro. No cambió porque estábamos bien, quince arriba en el tercer cuarto pero nos eliminaron. Fue doloroso, pero gracias a eso también estoy aquí en Gran Canaria de vacaciones". Aún no hay nada seguro, aunque de momento, Balcerowski cuenta con permanecer en el Panathinaikos. El Unicaja, de momento, mira otras opciones pero no descarta a Balcerowski.