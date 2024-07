Bozidar Maljkovic entra en el Salón de la Fama del baloncesto francés junto a Tony Parker

Bozidar Maljkovic sigue acaparando reconocimientos. El exentrenador del Unicaja, actualmente presidente del Comité Olímpico de Serbia, ha sido elegido para formar parte del Salón de la Fama del baloncesto francés, una nominación que comparte en este año 2024 con, entre otros, el histórico Tony Parker, cuatro veces campeón de la NBA y uno de los mejores jugadores que ha dado la historia en el baloncesto europeo.

Boza, que ya forma parte del Salón de la Fama del baloncesto esapañol desde el pasado mes de octubre, hará doblete ahora en tierras galas, un país en el que es un ídolo después de haber llevado al modesto Limoges a ser campeón de Europa en la temporada 1992/1993.

Maljkovic y el resto de los premiados en el Salón de la Fama del Baloncesto español.. / FEB

Gala el 18 de octubre

La Academia Nacional de Baloncesto de Francia fue creada en 2004 y su objetivo es homenajear a todos aquellos que han marcado la historia del baloncesto francés. El Comité de Honor de la Academia es el que ha tomado la decisión de que Bozidar Maljkovic, además de Tony Parker, sean nuevos «miembros» de este prestigioso grupo de elite.

Boza será honrado durante la ceremonia de entrega de trofeos de la Academia en la Asamblea General de la FFBB que se celebrará en París el viernes 18 de octubre del presente 2024.

La Opinión de Málaga contactó en Belgrado con el exentrenador del Unicaja para analizar qué supone este nuevo premio para su trayectoria profesional. «Tengo miedo porque me han dado tres o cuatro premios en muy pocos meses y eso es que ya me queda poco (risas). Ya sabes que no es importante cuántos años tienes, lo importante es cuántos años te quedan...».

Bozidar Maljkovic, leyenda cajista y desde el jueves, historia del baloncesto español / La Opinión

Presidente del Comité Olímpico de Serbia

Maljkovic, que está ya preparando las maletas para viajar a París este próximo miércoles, en calidad de máximo mandatario del deporte olímpico de Serbia, se muestra feliz por el reconocimiento que le ha llegado desde el baloncesto francés. «Estoy muy contento. Fueron años muy buenos los que pasé en Limoges. Aquello fue un éxito muy grande no solo para el baloncesto de Francia, incluso de Europa, al ganar la máxima competición continental. Como siempre digo, este reconocimiento es para mí, pero tengo que dar las gracias a todos mis jugadores, directivos, periodistas... La verdad es que todos me dieron mucho apoyo desde el minuto 1. Tuve simpatía y colaboración de todo el mundo. Estoy muy contento porque respetan mi trabajo y también me respetan como persona», asegura.

Para el exentrenador del Unicaja es un honor compartir este nombramiento con un jugador de la calidad mundial de Tony Parker. «Es el mejor jugador francés de la historia. Conozco a su padre, jugamos contra él hace muchos años. La verdad es que es un honor estar en este reconocimiento junto a él».

Bozidar Maljkovic, en su etapa como entrenador del Unicaja. / La Opinión

Amor por Francia... y por España

Maljkovic bromea de cómo se enteró de la noticia. «Me llegó una carta que tardó un mes y medio en llegar desde París a Belgrado. Cuando me la dio mi secretaria no podía creerlo. La culpa es de nuestro sistema de correos, no del de Francia. Pero es increíble porque tardó seis semanas en llegar. Por poco no me entero», reconoce Boza entre risas.

Maljkovic recibirá su reconocimiento en una gala el 18 de octubre. «Hacen una gala muy espectacular. La verdad es que soy muy afortunado porque España y Francia son los países que más quiero fuera de Serbia. España para mí siempre será especial. Mantengo relación con Valero Rivera, con Manolo Flores, con Josep Vendrel. Somos «hermanos» y lo seremos para toda la vida», finalizó Boza.