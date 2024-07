Calma tensa en el Unicaja a la espera del pívot

Desde que Ergin Ataman comunicó hace un par de semanas al agente de Olek Balcerowski su negativa a que el pívot polaco abandonara el Panathinaikos rumbo al Unicaja, son decenas las opciones que los distintos representantes han ofertado al club cajista para ocupar esa vacante en el juego interior que el Unicaja todavía tiene que cubrir en este mercado estival de 2024.

En los despachos de Los Guindos, por ahora, no se ha encontrado esa pieza. Tampoco se han filtrado otros nombres, además del citado de Balcerowski, que era el número 1 de la lista y del que alguno todavía no se quiere olvidar, esperando que llegue cualquier día un milagro desde Atenas, con un fichaje nuevo en la posición de «5» en el Panathinaikos, que ponga de nuevo en el mercado al internacional polaco, ex del Dreamland Gran Canaria.

Balcerowski, con la selección de Polonia. / FIBA

Sin excesiva prisa

La verdad es que no hay ningún agobio en el Unicaja por cerrar la plantilla. El trabajo está más que hecho. El próximo proyecto que se pondrá en marcha a partir de agosto tiene ya 12 jugadores con contrato en vigor, 5 de ellos cupos de formación. O sea, que el Unicaja 24/25, a la espera de ese jugador número 13, cumple la normativa para jugar la Liga Endesa y también la Basketball Champions League. Ningún problema con esto.

Juanma Rodríguez ni se inmuta. El malagueño se ha convertido en un «mago» a la hora de manejar los tiempos del mercado. Lo demostró el pasado verano cuando, de la noche a la mañana, llegó por sorpresa el Barça para pagar la cláusula de rescisión de Darío Brizuela y «contestó» el Unicaja en pocas horas con el fichaje inminente de Kameron Taylor, pagando una pequeña indemnización a su entonces equipo, Basquet Girona, justo antes de que esa cláusula de salida se multiplicara e hiciera casi imposible su traspaso desde el cuadro catalán a Málaga.

Kameron Taylor, durante un entrenamiento. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Verano de 2022

Algo similar pasó el verano anterior. El de 2022 fue aquel mercado estival que trajo a Málaga nada menos que 9 fichajes, una transformación radical que ha cambiado, por suerte, la historia reciente del club verde y morado. ¿Recuerdan cuál fue el último en llegar ese verano?...

Pues resulta que Juanma e Ibon, con el visto bueno del presidente, Antonio Jesús López Nieto, fueron fichando progresivamente a Kendrick Perry, Tyler Kalinoski, Nihad Djedovic, Dylan Osetkowski, Davis Kravish, Augusto Lima, Will Thomas y Melvin Ejim. Con la plantilla ya virtualmente cerrada faltaba una guinda, igual que ahora. Aunque si este verano es un pívot, hace dos años lo que se buscaba era un jugador exterior, que tuviera puntos y pudiera jugar de escolta y también echar una mano de base.

De manera calcada a lo que está pasando ahora mismo, los agentes también «movieron» entonces su mercancía. Pusieron encima de la mesa de Juanma y de Ibon decenas de opciones. Pero el Unicaja tenía claro lo que quería. La apuesta era «un tal Tyson Carter», que estaba en una situación peculiar en el Zenit ruso, por el que había que esperar un poco, pero que en Los Guindos creían que era una apuesta a caballo ganador.

Carter, en la víspera de la pretemporada

El Unicaja esperó, esperó y esperó a que llegara su momento. Y no fue hasta el ¡¡4 de agosto!!, con el resto de equipos ACB ya hechos y a falta de solo un par de semanas para arrancar la pretemporada, cuando pudo confirmar el fichaje de Carter. Es evidente que aquella paciencia y aquella espera fue más que positiva.

Tyson Carter y Tyler Kalinoski, en su presentación como nuevos jugadores del Unicaja. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Este verano de 2024 también habrá que tener paciencia. A 24 de julio, en el club hay calma, pero se trabaja a pleno rendimiento en busca de ese último fichaje. Se quiere cerrar a un pívot que pueda ayudar también en la posición de ala-pívot, lo que habitualmente se llama un «cuatro y medio». Llegará más tarde o más temprano. El caso es volver a acertar.