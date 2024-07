La lista de espera del Unicaja vuelve dos décadas después

La temporada 2024-25 todavía no ha comenzado pero la afición del Unicaja ya está deseosa de vivir los partidos de su equipo en el Martín Carpena. Tras unas semanas en las se ha trabajado en la reubicación de los abonados de la temporada pasada, de los que recordemos han renovado el 98.53% para este nuevo curso, se ha empezado a atender a los aficionados que desde principios de verano se apuntaron en la lista de espera para conseguir abono en la temporada 2024-25.

Y es que, por primera vez en casi dos décadas, el Unicaja ha tenido que establecer una lista de espera para conseguir una localidad para toda la temporada 2024-25. Con el cupo casi completo de abonos, establecido en 9.043, desde principios de verano han estado llegando diariamente solicitudes de aficionados para conseguir nuevos abonos para el próximo curso, una situación que recuerda aquella etapa de finales de los 90 cuando conseguir un asiento en Ciudad Jardín para ver los partidos del Unicaja era algo así como un tesoro al alcance de solo unos privilegiados.

La afición cajista, en el Carpena / Álex Zea

Más de mil peticiones

Actualmente son más de mil las peticiones de seguidores que se quieren unir a la "marea verde". Actualmente estos abonos nuevos cubren las bajas de la pasada temporada, aunque desgraciadamente no se va a poder atender a todos los aficionados que están en la lista.

Hay que reseñar también que, a diferencia con la situación de lista de espera que se vivió hace casi dos décadas, en las que casi no quedaban entradas disponibles en taquilla, actualmente el club ha dejado un cupo de más de 1.500 entradas por partido para su venta al público. La idea es que el aficionado al baloncesto y al deporte de Málaga sepa que nunca está cerrada la puerta del Martín Carpena y que siempre hay opciones de disfrutar del Unicaja en vivo.

Récord de asistencia

Con 9.043 aficionados, el Unicaja contó la pasada campaña con la masa social más grande de la Liga Endesa y de la BCL. También hay que recordar que el Martín Carpena lleva dos temporadas seguidas siendo el mejor pabellón de la Liga Endesa en asistencia por partido. De hecho, la temporada pasada se consiguió el récord histórico del club, con 9.933 personas de media por partido de Liga Endesa.

Un Carpena siempre abierto al aficionado de Málaga

La política de ventas de tener siempre entradas disponibles en taquilla hacen que los aficionados del Unicaja que no sean abonados puedan acudir con asiduidad al Palacio de los Deportes Martín Carpena. Además, en los partidos en los que las entradas puestas a la venta en taquilla se agotan, el club para favorecer que no haya ningún asiento libre en el Martín Carpena, volverá a dar la opción a sus abonados de que si no pueden acudir puedan poner a la venta su entrada.

Para el abonado es muy sencillo poner su localidad a la venta en los partidos de "entradas agotadas". Lo pueden hacer ellos mismos desde su perfil web, de una manera fácil y rápida, y con un premio económico importante. En el caso de que se venda su localidad, los abonados recibirán en su monedero virtual el 50% de la cantidad que paguen en taquilla por el asiento para que lo gaste en entradas, abono del año siguiente, productos de la tienda...