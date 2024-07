«El Unicaja y Joan Plaza han sido decisivos en mi carrera deportiva»

¿Le ha dado tiempo para asimilar que ya es un jugador de baloncesto retirado?

De momento, no. Cuando llegue la pretemporada, que estoy acostumbrado a sufrir con esa vuelta al trabajo, ya me daré cuenta que no tengo que hacer esa rutina que he hecho durante los últimos 20 años. También cuando vea a mis excompañeros empezar a competir.

20 temporadas de profesional y nada menos que 18 en la Liga ACB dan para muchos recuerdos, ¿no?

Para buenos y también para malos, como todo deportista, que tiene sus altibajos. Siempre tendré recuerdos de todos los sitios en los que he estado. Es evidente que de Unicaja guardo muchos porque es el sitio en el que he pasado más tiempo como profesional y donde me he sentido más querido.

Vaya verano de retiradas: Chacho, Rudy, Claver, Carlos Suárez... Con un buen pívot saldría un quinteto que aspiraría a play off de la Euroliga...

Sí, sí (risas). Gente que ha sido muy importante en el baloncesto español en estos últimos años. Eso hace ver que todo tiene un final. Que todos tenemos fecha de caducidad. La carrera de estos jugadores ha sido impresionante a nivel de clubes y de selección. Ha sido un año atípico porque coinciden varios jugadores que han sido muy importantes y que se retiran este verano.

Mójese: ¿mejor entrenador, mejor jugador y momento más especial de toda su carrera deportiva?

¿Mejor entrenador?... La verdad es que he tenido muchos y muy buenos. Uno que me ha marcado fue Joan Plaza, que me fichó para el Unicaja y es con el que más años he compartido vestuario. Era muy exigente, te llevaba al límite y creo que a nivel personal es el que más me ha marcado porque con él llegué al club de mi vida, que ha sido el Unicaja. ¿Mejor compañero? Pues diría que Alberto Díaz. Un tío que es un 10 en todo. ¿Mejor experiencia? Diría que todos los títulos que he conseguido con el Unicaja y con el Real Madrid.

Y si le pregunto por lo peor de todos estos años como profesional...

La última época en el Unicaja fue mala, con lesiones, que es lo que te marca. Es lo único que quitaría de mi época de deportista.

Carlos Suárez, en su despedida del Unicaja. / UNICAJACB

¿Qué significan Málaga y el Unicaja en su carrera deportiva?

Una ciudad y un equipo que me llegaron en un momento que no era el mejor en lo personal para mí. Salía del Real Madrid, no estaba muy bien anímicamente, quería cambiar de aires, incluso irme a Italia, pero fiché por el Unicaja y aquí me acogieron increíble . Fue un cambio radical en lo personal y en lo deportivo. Encima conocí aquí a mi mujer, que es el remate. Todo es un cóctel muy bueno.

¿Se acuerda de que casi dijo «no» a la oferta del Unicaja aquel verano de 2013, porque tuvo un gran ofrecimiento del Montepaschi de Siena? Menos mal, ¿no?

Es una de las cosas por las que digo que Joan Plaza es un entrenador muy importante en mi carrera. Por esa decisión que tomé después de ir a su casa y que me convenciera de fichar por el Unicaja. Había hablado antes con Marco Crespi (entrenador del Montepaschi) y le dije que iba a Siena a su equipo. Me supo mal porque cuando doy la palabra, suelo cumplirla. Pero en este caso cambié de idea. Son decisiones que hay que tomar en la vida y que pueden dar un vuelco en tu carrera y está claro que esa decisión fue muy beneficiosa para mí.

Me gustaría ayudar en el futuro al Unicaja de alguna manera y seguir ligado al baloncesto

Cabezas, Berni, Lázaro, Cortaberría, Fran Vázquez... hay muchos exjugadores ligados ahora al Unicaja en alguna u otra labor. ¿Le gustaría a Carlos Suárez volver al Unicaja en el futuro?

Sí me gustaría, claro que sí. Pero dos no se casan si uno no quiere. Me encantaría estar en el Unicaja, en la ciudad en la que voy a vivir a partir de ahora y en el equipo de mi vida. Sería un sueño. Me gustaría ayudar de alguna manera y seguir ligado al baloncesto ayudando con mi experiencia.

Está en proceso de sacarse el título de entrenador. ¿Es una pista para saber hacia dónde camina el futuro de Carlos Suárez?

No lo sé. Es algo que me atrae, pero no sé si luego me dedicaré a ello. Era algo que quería hacer lo de sacarme el título. Sé que no es lo mismo ser entrenador que jugador. Tengo que formarme y aprender de los mejores. Este año, al estar en Málaga, estaré más tiempo en el pabellón viendo entrenamientos del Unicaja, si es que puedo ir a ver algún entrenamiento y estar aprendiendo. Por algo se empieza y lo primero es sacarme el título.

Carlos Suárez levanta el título de la Eurocup 2017. / Euroleague

Va a ser padre el próximo otoño de una niña. Si dentro de unos años su hija le dice que quiere jugar al baloncesto, ¿cuál será el primer consejo que le dará?

Que se divirtiera, eso es lo primero que le diría. Hay que pasarlo bien porque hay que recordar que esto es un juego. Que disfrute con sus amigos y que conozca gente, que es lo que yo saco de toda mi carrera.

El Unicaja volverá a tener este próximo curso 2024/2025 una plantilla casi idéntica a la de las últimas dos temporadas. Desde su experiencia, ¿es una buena idea no cambiar casa ninguna pieza de un proyecto que sí es verdad que ha demostrado ser competitivo?

Eso depende de los resultados. Hasta ahora ha sido beneficioso, pero si el equipo pierde, la gente dirá que es problema de que no han venido fichajes. El verano pasado no se tocaron piezas y el equipo demostró un nivel espectacular. Es una ventaja porque hay automatismos ya creados y eso permitirá trabajar más fácil desde la pretemporada. Todos se conocen, cada uno tiene su rol... Además, Ibon es un entrenador que saca lo mejor de sus jugadores, jugando con un ritmo alto. Todo parece bien, pero si se pierden partidos y no hay caras nuevas, la gente criticará que no hubo refuerzos. Para mi modo de entender es un acierto porque se demostró la pasada temporada que había una gran plantilla y esos jugadores se merecen respeto y continuidad de parte del club.

¿Lo veremos en el Martín Carpena a partir de ahora como un aficionado más?

He sido abonado durante las dos últimas temporadas, a pesar de vivir fuera de Málaga. He mantenido mis dos abonos, que los han aprovechado familiares. Por supuesto que estaré en el Carpena animando al equipo a partir de ahora.