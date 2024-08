Unicaja: última semana de vacaciones

La 'marea verde' ya puede poner en marcha la cuenta atrás de manera oficial para ver muy pronto al Unicaja. No será todavía en u partido, para ello habrá que esperar hasta el 25 de agosto con el I Memorial Javier Imbroda en Melilla ante el Benfica SL. Pero el cuerpo técnico y la plantilla afrontan su última semana de vacaciones antes de regresar a Málaga para comenzar la pretemporada.

El próximo lunes será el 'día I' del Unicaja 2024/25. El punto de partida para un equipo que irá llegando de manera escalonada a la Costa del Sol con el objetivo de superar los tradicionales exámenes médicos. Dos meses de desconexión más que necesarios después de una temporada muy dura y exigente, y que han sido fundamentales para reconectar porque en septiembre ya hay en juegos dos títulos.

Una vez se cumplan las correspondientes pruebas, llegará el 17 de agosto, el reencuentro de Ibon Navarro con los jugadores sobre la pista para comenzar a escribir el inicio de un año muy ilusionante. Un curso en los que hay cuatro trofeos asegurados por los que competir y en el que habrá que asegurarse de nuevo estar en la Copa del Rey de Gran Canaria.

Sin Alberto Díaz ni Melvin Ejim

El que no va a estar en estos primeros días es Alberto Díaz. El malagueño finalizó la temporada el pasado viernes, cuando la Canadá de Melvin Ejim acabó con las aspiraciones de España en los Juegos Olímpicos. Ha sido un verano largo para el capitán del Unicaja porque no hay que olvidar que no solo ha sido París, la selección de Sergio Scariolo tuvo que pasar por un complicado Preolímpico con el que inició la preparación a final de junio.

Alberto Díaz, en los Juegos Olímpicos ante Australia. / FIBA

Tampoco estará el propio Ejim, que aún sigue compitiendo en la capital francesa y, si no hay grandes sorpresas, estará con su selección hasta el día 10, cuando bien dispute la final por el oro olímpico o la lucha por el bronce.

Sea como fuere, serán las dos únicas bajas con las que contará el Unicaja en este inicio de pretemporada. El cuerpo técnico les va a conceder a los dos un respiro extra con respecto al resto de sus compañeros. Habrá que ver si el umbral es la Copa Andalucía -31 de agosto- o bien el Torneo Costa del Sol -5 y 7 de septiembre-, pero regresarán en torno a esas fechas para estar listos de cara a la Copa Intercontinental de la FIBA y la Supercopa Endesa.

Sin descanso en los despachos

Eso sí, para quien no terminan las vacaciones es para Juanma Rodríguez, el director deportivo cajista. Con Olek Balcerowski ya muy lejos y pendientes de alguna que otra decisión extradeportiva, los despachos mantienen una tensa calma porque todo está pendiente de que una pieza del dominó se caiga y anticipe otros movimientos.

Juanma Rodríguez, junto a Tyson Pérez. / Álex Zea

El club ya ha asegurado en varias ocasiones que la plantilla volverá a tener 13 jugadores. Fue la fórmula perfecta el pasado curso para mantener el físico de todos los cajistas y volverá a ser la apuesta este año. Sin embargo, con las cesiones de Mario Saint-Supéry y Yannick Nzosa aún por oficializar, faltaría una última incorporación.

Así que todo está a punto de comenzar. Primero los exámenes médicos y después a trabajar en la pista, pero siempre pendientes del teléfono por lo que pueda ocurrir.